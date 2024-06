Bayerns Krätzig kurz vor der Unterschrift beim VfB

Der VfB Stuttgart rüstet sich gegen die Abwerbeversuche der Konkurrenz. Für den Fall, dass Maximilian Mittelstädt doch den Traditionsklub verlassen sollte, ist bereits Ersatz auserkoren. Mit Frans Krätzig soll ein Linksverteidiger-Talent vom FC Bayern kommen.

Stuttgarts Profis sind in aller Munde. Und das nicht erst seit gestern. Allerdings sind nicht nur die mit Ausstiegsklauseln ausgestatteten Serhou Guirassy, Chris Führich, Waldemar Anton oder Enzo Millot abschiedsgefährdet. Auch das Bleiben von Silas, bei dem es bisher lose Anfragen und Kontaktaufnahmen aus der englischen Premier League gab und gibt, ist nicht sicher. Und vor allem bei den beiden Leistungsträgern Angelo Stiller, mit dem sich der FC Barcelona um Ex-Bayern- und -Bundestrainer Hansi Flick beschäftigt, und Maximilian Mittelstädt, darf man gespannt sein, ob sie Stuttgart weiterhin vertreten.

Noch-Sportdirektor und Bald-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth arbeitet schon seit langem an diversen Szenarien und hat bereits für alle Positionen Ersatzmänner im Kopf. Für Mittelstädt haben sich die Schwaben jetzt für Frans Krätzig entschieden. Wie auch schon Sky und Bild berichtet haben, steht der VfB vor der Verpflichtung des 21-Jährigen. Der U-20-Nationalspieler ist sich mit dem Vizemeister einig, der ihn mit Kaufoption ausleihen will. Zwischen den beiden Klubs sind noch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das Thema einer von Münchner Seite erwünschten Rückkaufoption, zu klären. Dann wird der Linksverteidiger von der Isar an den Neckar wechseln.

In Wien holte sich Krätzig schnell einen Stammplatz

Das Eigengewächs des Rekordmeisters kam in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Thomas Tuchel zu seinem Debüt in der Lizenzspielermannschaft. Beim 7:0 gegen den VfL Bochum am 23. September wurde der Jungprofi Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt. Weitere vier Bundesliga-Einsätze sowie zwei DFB-Pokal-Partien und ein Kurzauftritt am 29. November in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (0:0) sollten folgen.

Trotzdem wechselte Kränzig Anfang Februar nach Österreich, wo er leihweise bei Austria Wien in 14 Partien (ein Tor) Spielpraxis sammeln konnte. Beim Traditionsklub aus der österreichischen Hauptstadt erarbeitete sich der gebürtige Nürnberger, der fünf Jahre beim FCN ausgebildet wurde, schnell einen Stammplatz. Für den nächsten Schritt in seiner Entwicklung will der talentierte Defensivmann jetzt beim VfB reifen.