Bayerns Kaderumbruch geht weiter: Bolmaro verlässt München schon wieder

Die Basketballer des FC Bayern müssen den nächsten Abgang verkraften. Der Argentinier Leandro Bolmaro verlässt die Münchner nach nur einem Jahr schon wieder.

Die Basketballer des FC Bayern München müssen künftig auch auf Leandro Bolmaro verzichten. Wie der deutsche Double-Gewinner am Samstag mitteilte, wechselt der 23-jährige Argentinier "gegen ein Buyout innerhalb der EuroLeague". Zu welchem Verein es den Aufbauspieler zieht, ist noch nicht bekannt. Medienberichten zufolge handelt es sich aber um den italienischen Spitzen-Klub Olimpia Milano.

Bolmaro war erst im vergangenen Sommer nach 49 Spielen in der NBA für die Minnesota Timberwolves sowie Utah Jazz sowie einem Kurzengagement bei CB Canarias in Spanien zu den Bayern-Basketballern gewechselt. In München spielte sich der Point Guard auf Anhieb in die Starting Five. In 30 Einsätzen kam der Spielmacher durchschnittlich auf 5,3 Punkte und 2,3 Vorlagen.

Großer Kaderumbruch beim Double-Sieger

Für die Münchner geht der Kader-Umbruch damit weiter. Zuvor hatten bereits Spielmacher Sylvain Francisco, Guard Nelson Weidemann und Forward Niklas Wimberg den Deutschen Meister verlassen. Auch ein Nachfolger für Trainer Pablo Laso sowie Sportdirektor Daniele Baiesi sind noch nicht gefunden. In Oscar da Silva und Kevin Yebo haben die Bayern dagegen schon erste Neuzugänge für die kommende Saison präsentiert.