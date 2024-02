Bayerns Freistoßtrick, der gegen Lazio zu Unrecht unterging

Mit einem nicht alltäglichen Freistoß verpasste der FC Bayern am Mittwoch in Rom das Führungstor nur knapp. Die Choreografie begann offenbar mit einer trügerischen Geste von Thomas Müller.

Perfekte Vorbereitung, fast perfekter Abschluss: Leroy Sané und Thomas Müller (hinten) ärgern sich in der 32. Minute gegen Lazio. AFP via Getty Images

Thomas Müller raufte sich die Haare und seine Teamkollegen taten es ihm gleich. Nur um Zentimeter hatte Leroy Sané soeben die Führung für den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom verpasst - nach einem Freistoß, dessen Schicksal damit besiegelt war: Statt bei einem souveränen Auswärtssieg mindestens zum Gesprächsthema Nummer zwei oder drei zu werden, ging die Szene nach der 0:1-Niederlage im Potpourri aus Alarmstimmung und Trainerdiskussion unter. Dabei hatte sie das gar nicht verdient.

Denn eigentlich hatten die Bayern in dieser 32. Spielminute vorzüglich präsentiert, was man aus einem Freistoß alles Schönes machen kann, wenn man sich nur etwas überlegt. Statt den Ball aus 20 Metern zentraler Position ganz normal aufs Tor zu zirkeln, kam eine kleine Choreografie zur Aufführung, die schon deswegen besonders war, weil gleich vier Spieler eine aktive Rolle spielten.

Müller feuert Kane listig an

Los ging es nach der Freigabe des Balls durch Schiedsrichter Francois Letexier offenbar schon damit, dass Müller - sein absichtlicher Stolperer bei der WM 2014 ließ grüßen - gestenreich Harry Kane anfeuerte, auf den sich auch bei Lazio alles zu konzentrieren schien. Doch der Torjäger, der sich ihn zuvor demonstrativ zurechtgelegt hatte, trat nach seinem typischen Anlauf überraschend über den Ball.

Stattdessen passte Leon Goretzka ihn zwei Meter nach links zu Müller, der ihn für Sané stoppte. Zwei Lazio-Profis, die die Situation gerade noch erkannt hatten, warfen sich diesem zwar entgegen, dennoch bot sich Sané nun aus noch besserer Position vorbei an der Mauer eine perfekte Schusschance mit links. Doch der Ball, der für Torhüter Ivan Provedel unhaltbar gewesen wäre, sauste knapp am linken Pfosten vorbei.

Falls an einem Stammtisch nach den jüngsten Ergebnissen also mal gefragt werden sollte, "was die da eigentlich trainieren", war diese Szene ein kleiner Teil der Antwort.