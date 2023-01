Bayerns Fokus zum Re-Start: Stürmerthematik und Konterprobleme

Das Testspiel gegen RB Salzburg war mit Blick auf Bayerns Verfassung wenig aussagekräftig. Und doch fielen ein paar Punkte auf, über die bis zum Liga-Re-Start am Freitag in Leipzig diskutiert werden. Dazu gehören Thomas Müller, Eric Maxim Choupo-Moting, die defensive Anfälligkeit und die Keeper-Problematik.

Das 4:4 im einzigen Testspiel gegen RB Salzburg am Freitagabend war wenig aussagekräftig, zumindest mit Blick auf die Stärke der Bayern. Die Spieler wirkten nach einer dominanten Anfangsviertelstunde müde - schwere Beine nach einem intensiven Trainingslager in Doha. Deshalb habe sich die Mannschaft "die zwei freien Tage verdient", meinte Thomas Müller. Der in Abwesenheit von Manuel Neuer stellvertretende Kapitän hatte diesmal in der Sturmspitze angefangen. So richtig ins Spiel integriert war er am Freitagabend nicht. Und doch ist der 33-Jährige neben Eric Maxim Choupo-Moting für diesen Posten vorgesehen.

Tel hat für sich geworben - ihn sieht Trainer Julian Nagelsmann aber eher auf Außen

Der Kameruner hatte gefehlt (Magen-Darm), sollte, so hoffen die Münchner Verantwortlichen, bis Freitag aber fit sein. Ist dem so, solle Choupo-Moting auch starten, sagte Trainer Julian Nagelsmann doch: "Wie er in den letzten Wochen gespielt hat, ist er unverzichtbar." Weil er eben eine echte Neun ist. Darüber hinaus hat der 17-jährige Mathys Tel kräftig für sich geworben. Gemeinsam mit Kingsley Coman war er hauptverantwortlich dafür, dass die Münchner das zwischenzeitliche 1:3 zu einem 4:3 verwandelten. Doch den Youngster aus Frankreich sieht der Chef-Coach eher auf dem Flügel, wenngleich sie ihm zutrauen, sich zu einem Mittelstürmer zu entwickeln.

In der Abwehr darf nicht mehr viel passieren

Und dann ist da noch die arg dezimierte Defensive. Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) fällt bis Saisonende aus, Noussair Mazraoui (Herzbeutelentzündung) mehrere Wochen, Matthijs de Ligt fehlte gegen Salzburg ebenfalls (krank). Bleiben Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Daley Blind, Alphonso Davies und Josip Stanisic. Fünf Spieler für vier Positionen. Viel darf da nicht mehr passieren. Außerdem braucht es bis zum Auftakt in Leipzig eine bessere Organisation im Mittelfeldzentrum.

Vier Gegentore und weitere hochkarätige Konter erlaubte der Rekordmeister den Österreichern. Zu viel des Guten. "Der Abend hat gezeigt, dass wir einiges zu tun haben", sagt Vorstandsboss Oliver Kahn. Torwart Sven Ulreich war bei den Gegentreffern allerdings weitgehend machtlos.

Bayern sucht auch nach Keeper X

Ob der Neuer-Ersatz auch am Freitag in Leipzig (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen den bayerischen Pfosten stehen wird, ist nach wie vor offen. Die Torwartsuche läuft weiter. Yann Sommer und Alexander Nübel werden weiter gehandelt, wenngleich eine frühzeitige Rückkehr des nach Monaco verliehenen Keepers weniger wahrscheinlich ist.

Unabhängig von den beiden genannten Torhütern suchen die Bayern-Bosse derweil auch nach Keeper X - für den Fall, dass weder Nübel noch Sommer in diesem Winter zu haben sind. Die Krux: Es geht nicht nur um die von Mönchengladbach geforderte Ablösesumme von rund acht Millionen Euro, sondern vor allem darum, dass der Verein, bei dem sich der FCB womöglich bedient, ebenfalls einen Nachfolger finden muss. Diese Problematik zieht sich von Verein zu Verein. Deshalb muss Bayern weiter warten.

Aber klar ist, dass die Münchner unbedingt noch aktiv werden wollen auf dieser Position. Das drückte auch Trainer Nagelsmann nochmals unmissverständlich aus: "Wir müssen sowieso einen Torwart holen. Das steht außer Frage." Was theoretisch auch eine Nummer 2 hinter Ulreich sein könnte - aber natürlich ist eine neue Nummer 1 für das kommende Halbjahr gewünscht.