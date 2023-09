Bayerns Fehleinschätzungen bei Davies, Musiala, Haaland und Wirtz

Mit Alphonso Davies und Jamal Musiala hat der FC Bayern zwei Hochtalentierte verpflichtet. Dabei gab es ursprünglich andere Überlegungen. Auch Florian Wirtz und Erling Haaland wären zu haben gewesen - ein Deal wurde allerdings versäumt. Aus mehreren Gründen.

Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte mit Abpfiff im letzten Saisonspiel 2022/23 gehen müssen, seine rechte Hand, der Technische Direktor Marco Neppe, dufte vorerst bleiben. Mit Christoph Freund als Sportdirektor gibt es nun aber einen neuen Leiter in puncto Kaderplanung, er gilt in der Branche als Experte mit gutem Auge für Talente, für fußballerische Qualität. Etwas, das in der jüngeren Vergangenheit unter Salihamidzic und Neppe nicht gerade zum Repertoire des FC Bayern gehörte.

Beispiel Alphonso Davies: Der Transfer des Kanadiers wurde als Coup von Salihamidzic und dessen Partnern gefeiert. Zur Wahrheit jedoch gehört auch, dass der vormalige Sportvorstand und der aktuelle Technische Direktor den gelernten Flügelspieler und heutigen Linksverteidiger anfangs für nicht gut genug empfanden und von einer Verpflichtung absehen wollten. Dies geht aus internen Nachrichten hervor, die dem kicker vorliegen.

Ein Kanadier aus der MLS, der amerikanischen Profiliga, habe nicht das Format für den FC Bayern. Erst, als internationale Größen wie der englische Top-Klub Manchester United ebenfalls um Davies buhlten, wurden die damaligen Münchner Entscheider nervös und eilten nach Übersee, um den Deal einzutüten.

Im Fokus stand anfangs Hudson-Odoi - nicht Musiala

Ähnlich soll es bei Jamal Musiala gewesen sein, der zunächst nicht die oberste Priorität in den Planungen hatte. Salihamidzic und Neppe bevorzugten den damals beim FC Chelsea unter Vertrag stehenden Callum Hudson-Odoi. Obwohl der Name Musiala - wie Florian Wirtz und Jude Bellingham - als einer von drei Mega-Talenten dieses Jahrgangs am Campus längst bekannt war, brachte erst der Bruder und Berater von Hudson-Odoi die bayerischen Kaderplaner mit Nachdruck auf die Spur von Musiala.

Darüber hinaus haben sich Salihamidzic und Neppe nicht ausreichend um Wirtz bemüht, der zu haben gewesen wäre, während Bayer Leverkusen mit sofortigen Aussichten auf den Profikader und Rudi Völler am Verhandlungstisch überzeugt haben soll. Zudem haben sich die sportlichen Verantwortlichen des FCB 2018 gegen einen Transfer des inzwischen für Manchester City stürmenden Erling Haaland ausgesprochen, als er für verhältnismäßig wenig Geld zu haben gewesen wäre.

Haaland wollte unbedingt zum FC Bayern - er passe nicht ins System, hieß es

Der Norweger wollte unbedingt zum Rekordmeister, mehrmals war den Münchnern ein Wechsel angeboten worden, aber der Stürmer passe aufgrund seines Spielstils nicht ins FCB-System, lautete ihre Einschätzung im damaligen Schriftverkehr entgegen dem mehrmaligen Hinweis und dem Willen von Haaland-Befürwortern am Nachwuchsleistungszentrum. Stattdessen ging Haaland zunächst nach Dortmund - und von da aus für viel Geld auf die Insel.

Nun sollen mit Christoph Freund als Sportdirektor die Talente von morgen besser eingeschätzt werden. Neppe muss sich klar unterordnen, seine Befürworter im Klub werden weniger, weshalb seine mittelfristige Zukunft offen bleibt.

