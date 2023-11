Bayerns erster VBL-Kader der Geschichte steht

Der FC Bayern München steigt in der Saison 2023/24 als eSport-Neuling in FC 24 ein. Der erste VBL-Kader in der Geschichte des Rekordmeisters steht fest - mit bekannten Namen aus der Club Championship.

An die große Glocke hängt der FC Bayern München seine Teilnahme an der VBL Club Championship (VBLCC) in der neuen Saison wahrlich nicht. Schon die Ankündigung war in der Öffentlichkeit kaum platziert worden. Ein Grund könnte darin liegen, dass der deutsche Rekordmeister offizieller Partner von eFootball 2024 und Konami ist. Die Virtual Bundesliga (VBL) hingegen wird im Konkurrenzspiel EA SPORTS FC 24 ausgetragen.

Der Kader für die VBLCC steht trotz gedämpftem FCB-Enthusiasmus inzwischen fest. Drei FC-eSportler haben sich in den Qualifiern, die die Münchner dafür ausgerichtet haben, durchgesetzt: Lukas 'Lukas__1004' Seiler, Fabian 'Epixal' Loos und Thomas 'xThomas_om' Ostermaier. Zuletzt war das Trio für die TSG Hoffenheim, den FC Schalke 04 und den SSV Jahn Regensburg aktiv. Allesamt also aus der Club Championship bereits bekannte Gesichter.

Münchner betonen "Teamfähigkeit und Identifikation"

Auf seiner Webseite stellt der FC Bayern klar, dass die drei neuen Spieler nicht nur wegen ihrer sportlichen Performances bei den Auswahlturnieren verpflichtet wurden. Auch "weitere Qualitäten wie Teamfähigkeit oder Identifikation mit dem Klub" sollen eine Rolle gespielt haben. Über 'Lukas_1004', 'Epixal' und 'xThomas_om' hinaus haben die Münchner auch einen neuen Coach für FC 24 gefunden: Marcel 'Minusmacher31' Gramann.

Sein VBLCC-Debüt feiert der FC Bayern im Rahmen des ersten Spieltags am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr gegen den Karlsruher SC. Der Auftakt in die neue Saison wird von der DFL als Offline-Event in der Kölner Strassenkicker Base ausgetragen. Zwei weitere Offline-Spieltage sollen Anfang 2024 folgen.