Bayerns Defensivprobleme und weitere Gründe für die 2:4-Pleite

Nach der Niederlage in Bochum gibt es in München einiges zu klären - taktischer wie personeller Natur. Im Fokus stehen die zu einfachen Ballverluste, eine 157,5 Millionen Euro teure Abwehr - und der ablösefrei gewechselte David Alaba.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn der FC Bayern 2:4 verliert. Umso mehr, wenn das in der Bundesliga passiert und dann auch noch gegen einen Aufsteiger. Solche Niederlagen schmerzen nicht nur, nein, sie widersprechen jeglichem Selbstverständnis und Eigenanspruch an der Säbener Straße. Eine derartige Pleite bedeutet viel Redebedarf und Aufarbeitung. So natürlich auch diesmal.

Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist zwar von neun auf sechs Punkte geschmolzen, aber nach wie vor komfortabel. Problematisch hingegen ist, dass die bayerische Defensive zum wiederholten Male krasse Mängel offenbart. Individuell stach in Bochum erneut Dayot Upamecano heraus. Der 42,5 Millionen Euro teure Ex-Leipziger kann das geforderte Niveau bislang zu selten abrufen.

Hätte Trainer Julian Nagelsmann ihn schon früher vom Feld genommen, Corentin Tolisso hatte sich ja schon Mitte der ersten Hälfte aufgewärmt, hätte man Upamecano komplett abgestraft. Mit den drei Gegentoren binnen sechs Minuten vor der Pause war nicht zu rechnen. Weshalb er im Anschluss an die Partie die Schuld auf sich nah: "Ich hätte schneller reagieren, schneller umstellen müssen."

Was ein zweiter Sechser im Nagelsmann-System bedeutet

Dass im Anschluss generell die Frage aufkam, wieso Nagelsmann von der Dreier- auf Viererkette umstellte und auf einen zweiten Sechser verzichtete, ist logisch. Der 34-Jährige wollte keinen Offensiven opfern. Ein zweiter Sechser neben Joshua Kimmich wäre, so möchte man meinen, beim defensiven Umschalten wichtig gewesen.

Auf der Sechs gefordert: Joshua Kimmich. imago images/Team 2

Ein zweiter zentraler Mittelfeldspieler bedeutet jedoch nicht zwingend, dass auch zwei Sechser hinter dem Ball sind. Denn das Nagelsmann-System sieht vor, dass Tolisso bei eigenem Ballbesitz aufrückt, die Viererkette hinter Robert Lewandowski zu einer Fünferkette erweitert. Somit bliebe bei gegnerischen Kontern ebenfalls nur ein Sechser hinter dem Ball.

Aber: Ein zweiter Sechser hätte womöglich diese einfachen Ballverluste, die zu Kontern führen, vermeiden können. Weil der Spielaufbau strukturierter und geregelter abläuft - wie in der zweiten Hälfte zu sehen war und Nagelsmann nach dem Spiel ja auch erklärte.

157,5 Millionen Euro für drei Abwehrspieler - aber Alaba fehlt

Zudem wird neben den Fehlern Upamecanos auch die individuelle Qualität der anderen Verteidiger hinterfragt. Lucas Hernandez, ein fleißiger Arbeiter und engagierter Zweikämpfer, braucht einen Leader neben sich. Niklas Süle, der Deutsch spricht und von den Defensiven am längsten im Verein ist, könnte Kommandos geben. Dafür fehlen ihm aber die Ausstrahlung und die Führungsfähigkeiten.

Und bei Benjamin Pavard, dem die Innenverteidiger-Rolle ebenfalls zugetraut wird, wird intern die ausbleibende Entwicklung registriert. Upamecano, Hernandez und Pavard kosteten zusammen übrigens 157,5 Millionen Euro Ablöse. Der Abgang von David Alaba zu Real Madrid tut noch immer weh, er wird im Team vermisst.

Der Österreicher wird aber auch am Mittwoch in Salzburg nicht dabei sein, wenn für den FC Bayern die K.-o.-Phase der Champions League beginnt. Das 2:4 in Bochum, so hofft man intern, soll ein letzter Warnschuss zur richtigen Zeit gewesen sein - und kein fundamentales Problem.

