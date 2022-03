Bayerns coole Rückkehr - Herthas erster Sieg in 2022 - Stuttgart siegt dramatisch

Hertha feiert den ersten Sieg in der Rückrunde - 3:0 gegen Hoffenheim. Der VfB gewinnt das Kellerduell gegen Augsburg dramatisch. Am Abend meldet sich der FC Bayern im Titelrennen zurück.

Hätte Union Bayerns Effizienz ... - Lewandowski stellt weiteren Müller-Rekord ein

Am Samstagabend bestritten der FC Bayern und Union das Topspiel, in dem die Berliner durchaus den Weg nach vorne suchten und der Münchner Nationalkeeper Neuer mehrfach gefordert war. Wesentlich effizienter agierte allerdings der Rekordmeister, der beim Führungstor durch Coman von einem Luthe-Patzer profitierte. Die Eisernen verpassten den möglichen Ausgleich und kassierten weiter Gegentore. So köpfte Nianzou seinen Premierentreffer und Lewandowski holte gegen Luthe einen Elfmeter raus, den der Torjäger sicher zum 3:0-Pausenstand verwandelte. Kaum waren beiden Mannschaften nach Wiederbeginn auf dem Platz, legte Lewandowski mit seinem 31. Saisontreffer zum 4:0 nach. Zum fünften Mal hat der Pole damit die 30-Tore-Marke in einer Saison geknackt, was zuvor nur Gerd Müller gelang. Spätestens mit diesem Tor war die Messe für die Köpenicker gelesen, so dass die Bayern durch den klaren Heimsieg nach zwei Remis in Folge in die Erfolgsspur zurückkehrten.

Magaths-Debüt auf der Couch gelingt - Hertha siegt erstmals in der Rückrunde

Hertha BSC verpflichtete Felix Magath als Retter, musste allerdings auf den 68-jährigen Coach wegen Corona gegen Hoffenheim verzichten. Die Berliner standen am Samstagnachmittag gegen die Kraichgauer dicht gestaffelt, ließen der Hoeneß-Elf im ersten Abschnitt nur eine Chance und schlugen kurz vor der Halbzeit dank Starks Kopfball zum 1:0 zu. Im zweiten Abschnitt wurde Hoffenheim nicht wesentlich gefährlicher und fing sich abermals nach einem Standard das 2:0 durch Belfodil. Und weil die Herthaner sich an diesem Nachmittag auf ihre Standards verlassen konnten, nutzten die Hauptstädter auch einen Freistoß von Plattenhardt zum dritten Treffer, den Tousart im Zusammenspiel mit dem unglücklich agierenden Hoffenheimer Raum zum 3:0-Endstand ins Netz bugsierte.

Stuttgart biegt zwei Rückstande um - Tiago Tomas als Matchwinner

Das Kellerduell in Stuttgart zwischen dem VfB und dem FC Augsburg ging es gleich munter los, allerdings nur für die Gäste. Hahn schockte die Matarazzo-Elf früh, die dann lange am Ausgleich arbeitete. Eine Minute vor dem Pausenpfiff war es dann passiert, Anton köpfte das hochverdiente 1:1. Allerdings blieb dem VfB der Jubel im Hals stecken, denn mit dem nächsten Angriff lag der FCA dank Gregoritsch wieder vorne. Der zweite Durchgang blieb rasant, beide Teams schnupperten an weiteren Treffern. Diese fielen schließlich nur für Stuttgart. Erst zirkelte Marmoush einen Freistoß gekonnt in die Maschen, dann hämmerte Tiago Tomas die Kugel in der Schlussphase brachial unter die Latte zum 3:2-Siegtreffer. Damit zieht der VfB nach Punkten mit dem FCA gleich.

Zwayer korrigiert seine Uhr - Mainz verwandelt Elfmeter 34, 35 und 36

Das erste Tor des Samstags fiel im Mainz, wo der FSV nach 28 Sekunden dank Burkardt in Führung ging. Die Bielefelder wirkten sichtbar geschockt und brachten fast nichts zustande. Der nächste Gegentreffer schien nur eine Frage der Zeit - und dieser wurde dann auch auch auf der Uhr von Schiedsrichter Felix Zwayer angezeigt: Niakhaté köpfte wuchtig, DSC-Keeper Ortega Morena packte den Ball zwischen seinen Beinen sehr gut sichtbar auf der Torlinie, doch es benötigte den VAR, um das Tor wieder zurückzunehmen. So blieb es lange beim 1:0, mit dem sich die Arminen angesichts der Chancenflut der Mainzer sehr gut bedient fühlen konnten. Erst Mitte des zweiten Durchgangs belohnten sich die Nullfünfer, als Niakhaté, Burkardt und Ingvartsen jeweils per Elfmeter den 4:0-Endstand besorgten. Es waren die in Folge verwandelten Elfmeter Nummer 34, 35 und 36 für den FSV.

Freiburg kommt nicht durch - Erster Punkt für Fürth gegen Top-Fünf-Klub

Die SpVgg Greuther Fürth unternahm gegen Freiburg den achten Anlauf, um in dieser Spielzeit ein Team, das auf den ersten fünf Plätzen steht, zu schlagen. Dafür gingen die Franken die Partie sehr beherzt an, scheiterten aber erneut an ihrer mangelnden Chancenverwertung. Nach dem Seitenwechsel verkam die Partie immer mehr zum Kampfspiel, allerdings wurde die Streich-Elf immer überlegener, doch an ein Durchkommen war auch mit Joker Petersen gegen aufopferungsvoll kämpfende Fürther nicht zu denken.