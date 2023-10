Bayerns Blamagen in der zweiten Pokalrunde

Die Sensationen in Weinheim und Vestenbergsgreuth kennt jeder Fan, doch sie passierten in der ersten Runde des DFB-Pokals. Doch wann scheiterte der FC Bayern in der zweiten Runde an einem Außenseiter? Das bislang letzte Mal ist noch nicht lange her ...

Eines vorneweg: Sensationen rund um den DFB-Pokal und den FC Bayern sind selten geworden, meist löst der Rekordpokalsieger seine Pflichtaufgaben so seriös wie souverän. Siehe die diesjährige erste Runde, als er sich mit 4:0 bei Preußen Münster durchsetzte. Und je länger der Wettbewerb, desto weniger "Kleine" sind in ihm noch vertreten. Viermal jedoch scheiterte der FC Bayern in der zweiten Runde an einem klassentieferen Gegner. Ein Mutmacher für den Drittligisten 1. FC Saarbrücken für den Mittwochabend? Abwarten.

Hier der Überblick:

Holstein Kiel:

Keine drei Jahre ist es her, da reiste Triple-Gewinner FC Bayern inmitten der Corona-Pandemie im Januar zu Zweitligist Holstein Kiel. Am Spieltag hinfliegen, siegen, schnell zurück nach Hause, lautete der Plan. Denkste! Zweimal führen die von Hansi Flick trainierten Münchner, Serge Gnabry und Leroy Sané treffen, zweimal gleicht Holstein aus, zum 2:2 in allerletzter Sekunde der Nachspielzeit durch Hauke Wahl. Die Verlängerung überstehen die Kieler, nach jeweils fünf Schützen steht es 5:5 im Elfmeterschießen. Dann scheitert Marc Roca an Ioannis Gelios, Fin Bartels macht anschließend die Sensation perfekt.

FC Magdeburg:

Mehr als 20 Jahre muss man zurückblättern bis zur nächsten Sensation in der zweiten Runde. Wieder Elfmeterschießen, wieder und rund um einen Champions-League-Sieg, den der FC Bayern wenige Monate später gegen den FC Valencia feiern wird. Davon ist am 1. November 2000 nichts zu ahnen. Den Rückstand von Adolphus Ofodile (66.) gleicht Hasan Salihamidzic zwar noch aus (79.), mehr bringen die Münchner an diesem Tag beim damaligen Viertligisten (!) nicht zustande. Im Elfmeterschießen scheitern Jens Jeremies und Giovane Elber, Titan Oilver Kahn kann auf der Gegenseite keinen einzigen Elfer der Magdeburger halten.

FC Homburg:

Am 17. August 1991 gastiert Zweitligist FC Homburg im Olympiastadion. Spätestens nach dem 2:4 nach Verlängerung verdichtet sich die Ahnung, dass der FC Bayern vor einer äußerst schwierigen Saison steht, die er auf Platz 10 abschließen wird. Klaus Augenthaler hat seine Karriere beendet, Jürgen Kohler und Stefan Reuter sind nach Italien gewechselt, Neuzugänge wie der Brasilianer Bernardo und Weltmeister Thomas Berthold floppen, Torwart Raimond Aumann hat sich das Kreuzband gerissen. Mazinho beschert den Bayern eine Halbzeitführung und gleich spät vor gerade einmal 9000 Zuschauern aus. In der Verlängerung verpassen jedoch Michael Kimmel und Bernd Gries den Münchnern den unerwarteten K.o.

VfL Osnabrück:

Ebenfalls in einem Heimspiel verabschiedet sich der FC Bayern am 23. September 1978 mit einem spektakulären 4:5 gegen den VfL Osnabrück aus dem Pokal. Mit Sepp Maier, Katsche Schwarzenbeck, dem zurückgekehrten Paul Breitner und Gerd Müller stehen immerhin noch vier 74er Weltmeister in der Münchner Startelf, dazu auch Kalle Rummenigge. Müller verwandelt drei (!) Elfmeter, auch Udo Horsmann trifft für die Bayern, doch es nicht genug. Der Held des Tages heißt Andreas Wagner, der für die Osnabrücker dreifach trifft, darunter zum finalen 5:4 in der 71. Minute.