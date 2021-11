Bayerns Ballermänner haben einen weiteren Rekord im Visier

Die Offensive der Bayern rollt - sogar noch besser als in den Jahren zuvor. Einen Rekord haben sich die Münchner schon geschnappt, ein weiterer wird folgen.

Tore wie am Fließband: Robert Lewandowski & Co. treffen, wie sie wollen. imago images/MIS

Am Wochenende zeigten die Bayern einmal mehr, wie torhungrig sie sind. Gleich fünf Treffer schoss der deutsche Serienmeister beim 5:2 bei Union Berlin. Damit schraubten Robert Lewandowski & Co. ihr Torekonto nach zehn Spielen auf 38 Treffer. Das ist neuer Bundesliga-Rekord. Die eigene Marke aus dem Vorjahr wurde deutlich verbessert. Rechnet man diesen Wert auf die Saison hoch, kämen die Bayern am Saisonende auf 129 Tore.

In den Top fünf in Sachen Treffer nach zehn Spieltagen befinden sich im Übrigen viermal die Bayern mit eben jenen 38 Treffern, 34 (Saison 2020/21), 33 (2015/16) und 32 Toren (1976/77). Auch der Frankfurter Eintracht glückten in der Saison 1974/75 einmal 32 Tore nach zehn Begegnungen.

Während die Münchner in dieser Kategorie schon ganz oben stehen, werden sie bald einen weiteren Rekord knacken. In diesem Kalenderjahr steht der FCB bereits bei 98 Toren. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Bundesliga-Rekord für Tore in einem Kalenderjahr geknackt wird. Den hält momentan der 1. FC Köln, der 1977 stolze 101 Treffer erzielte. Um diesen Rekord zu knacken, haben die Bayern noch sieben Spiele Zeit ...