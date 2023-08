Bayern zurück auf Platz 1, drei Verfolger fallen zurück: Die besten Managements der Liga

Wie arbeiten die Führungsriegen der Bundesligisten? Dieser Frage geht der Leipziger Prof. Dr. Henning Zülch wissenschaftlich nach. Das Ergebnis ist eine Management-Tabelle der 1. Liga - mit einigen überraschenden Ergebnissen.

Schalke 04 steht auf Platz 3 - jedenfalls wenn man den Aspekt "Fanwohlmaximierung" in der Management-Tabelle der Bundesliga berücksichtigt. Mit 70 von 100 Prozent glänzt der Wert des diesjährigen Zweitligisten sattgrün. Nur der FC Bayern (74 Prozent) und Borussia Dortmund (77 Prozent) schneiden besser in der Bewertung ab. Was nichts daran ändert, dass die Blauen im Bereich "sportlicher Erfolg" mit 35 Prozent den drittschlechtesten Wert hinter Bremen (34 Prozent) und Hertha BSC (22 Prozent) aufweisen - und verdient abstiegen.

Bereits zum siebten Mal forschten Prof. Dr. Henning Zülch und sein Team von der HH Leipzig zur Qualität der Managements in der obersten deutschen Profiliga. Das Ziel: Aus Analysen in den vier Teilbereichen "Finanzielle Leistungsfähigkeit", "Sportlicher Erfolg“, "Fanwohlmaximierung" sowie "Führung und Governance" wird in der Studie ein Management-Qualitätsscore gebildet, aus dem sich eine Art Management-Tabelle der Bundesliga ablesen lässt.

Nur sportlicher Erfolg genügt nicht

Ganz oben im Gesamtranking steht dabei wieder - na klar - der Rekordmeister. Im Vorjahr noch hatte der FC Bayern hinter Borussia Dortmund das Nachsehen. Nach der Spielzeit 2022/23 rangieren die Münchner beim "sportlichen Erfolg" und der "finanziellen Leistungsfähigkeit" auf Rang 1, beim Fanwohl auf Platz 2 und nur bei "Führung und Governance" mit deutlichem Rückstand (78 Prozent) hinter Dortmund (93 Prozent) und Frankfurt (90 Prozent).

"Es genügt nicht, nur sportlich erfolgreich zu sein. Eine solide finanzielle Performance, die Optimierung des Wohlergehens der Fans - gerade nach der Covid-Pandemie - und eine herausragende Führungsqualität sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit und Beständigkeit eines Klubs zu sichern", urteilt Lehrstuhl-Inhaber Zülch.

Union enttäuscht, Bochum macht Fortschritte

Während die Management-Tabelle und die Bundesliga-Tabelle etwa beim Titelkampf oder beim Letzten Hertha BSC identisch auflisten, gibt es auch Unterschiede. So rangiert etwa Union Berlin in Zülchs Tableau nur auf Platz 12, in der Liga schnitten die Eisernen auf Rang 4 ab.

Die Management-Tabelle der Bundesliga. HHL, Henning Zülch

So ordnet Zülch ein: "Die Defizite liegen im Bereich der Nachwuchsarbeit, im Bereich Wachstum und Profitabilität, Nachhaltigkeit und den Governancestrukturen. Besonders ins Gewicht fällt der ligaweit schlechteste Wert in Sachen Nachwuchsarbeit." Die Berliner blieben etwa bei der Zahl der eigenen Nachwuchsspieler im Profiteam, beim Abschneiden der Jugendmannschaften im nationalen Spielbetrieb oder der Anzahl der Nominierungen der Nachwuchsspieler für Juniorennationalteams "weit hinter den Erwartungen". Dazu steige, so Zülch, die Lohnaufwandsquote teils schneller als das Umsatzwachstum: "Hier muss Union aufpassen, nicht bei ausbleibendem Erfolg in eine Negativspirale zu laufen."

Die Lücke an der Spitze wird breiter

Schlechter auf dem Platz, aber besser daneben macht es Bochum. "Der VfL hat sich erneut verbessert und in seinem zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg in der Bundesliga etabliert. Eine kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten ist erkennbar. Die Chancen stehen gut, dass einem dritten Jahr Bundesligazugehörigkeit auch ein viertes Jahr folgen kann", prognostiziert der Finanz-Fachmann. Im Vergleich zum Vorjahr rückt der Ruhrpott-Klub einen Rang auf (15 auf 14) und punktet vor allem beim Fanwohl (54 Prozent) sowie Führungsstärke und Governance (55 Prozent).

An der Spitze des Rankings allerdings setzen sich je nach Rechnungsart vier beziehungsweise fünf Klubs fest und bauen ihren Vorsprung aus. Der FC Bayern, der BVB, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig führen die Tabelle an, auch der SC Freiburg ist auf Tuchfühlung. Vermeintliche Verfolger wie Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach rutschen dagegen ab.

"München, Dortmund, Leipzig und Frankfurt zeigen, dass erfolgreiche Klubs kontinuierlich an der eigenen Professionalisierung arbeiten. Die Spreizung wird jedoch größer: die Entwicklung des Rankings für die einstigen Verfolger wie Gladbach und Leverkusen zeigt dies eindrücklich", warnt Zülch. So rutschte Gladbach gleich um vier Plätze ab, Leverkusen um drei.

Mit Blick auf die gesamte Liga kommt Zülch zu einer skeptischen Einschätzung, was die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga im internationalen Vergleich angeht. "Auch nach dem Ende der Pandemie stehen die Klubs vor großen Herausforderungen. Die Inflation geht nicht spurlos an den Fans vorbei, dringend nötiges Investorengeld fließt in andere Ligen", sagt der Forscher.