Bayern-Zugang Stanway brilliert - Toone sortiert Momente

Zwei junge Torschützinnen retten England vor dem Ausscheiden gegen Spanien. Zur Spielerin des Spiels kürt die UEFA allerdings eine andere.

Aus Brighton berichtet Paul Bartmuß

Als alles schrie, blieb sie ruhig. "Shoooot!", dröhnte es langgezogen durch die Arena in Brighton, während Georgia Stanway mit großen Schritten Richtung spanisches Tor stapfte. Erst dann, nach dem Geschmack vieler englischer Fans klar zu spät, zog sie ab.

"Die meisten Leute dachten da, Georgia passt jetzt", sagte die eine Teamkollegin Keira Walsh später, "aber sie hatte nur den Schuss im Kopf". Und eine andere, Alex Greenwood, behauptete: "Als der Ball ihren Fuß verließ, wusste ich schon, dass er in den Winkel reingehen würde."

Stramm, wenn auch nicht extrem platziert, schlug der Ball schräg über Torhüterin Sandra Panos ein. Dass England dem Ausscheiden im EM-Viertelfinale (2:1 nach Verlängerung) noch entrann, hatte viel mit Stanway zu tun. Nicht nur ihres Treffers wegen.

Beispielhaft die Szene nach knapp einer Viertelstunde, als die 23 Jahre alte künftige Bayern-Spielerin den Ball per Grätsche eroberte und Sekundenbruchteile später im Vollsprint nach vorne unterwegs war. Wie schon im Eröffnungsspiel gegen Österreich (1:0) bewegte sich Stanway auch gegen Spanien überall zwischen der Sechser- und der Zehnerposition.

Wahrscheinlich das beste Gefühl in meinem Fußballerleben. Ella Toone

Mit ihrer Dynamik verkörperte sie den Willen des englischen Teams, vor frenetischen 28.994 Zuschauerinnen und Zuschauern doch noch irgendwie weiterzukommen.

Die Schlagzeilen musste sie sich aber mit einer Kollegin teilen: Ella Toone. Die Jokerin, die viele in England gern anstelle von Ellen White in der Startelf sehen würden, kam wie bisher immer in diesem Turnier von der Bank und stach erstmals: In der 84. Minute traf sie gekonnt zum Ausgleich. Hinterher sortierte die 22-Jährige die Momente ihrer noch jungen Karriere - und befand über den Augenblick direkt nach dem Treffer: "Das war wahrscheinlich das beste Gefühl, das ich in meinem Fußballerleben gehabt habe."

Nicht zu vernachlässigen allerdings: Es hakte doch an einigen Stellen beim Top-Favoriten und Gastgeber. Weder die bisher immens treffsichere Beth Mead noch Spielmacherin Fran Kirby fanden in die Partie, die zum Großteil von Spanien bestimmt wurde.

Spielerin des Spiels wird eine Verteidigerin

"Wir hatten den Ball nicht oft, aber unsere Mentalität und unsere Widerstandsfähigkeit waren durchweg fantastisch", sagte Millie Bright, als sie sich auf Socken durch die Katakomben des Stadions schleppte. Die UEFA hatte die resolute Innenverteidigerin zur Spielerin des Spiels gekürt. Ohne all ihre Rettungsaktionen und ihren mindestens soliden Spielaufbau hätten die Lionesses wohl gar nicht mehr auf umstrittene Art den Ausgleich erzielen können.

Doch so kam es, dass die englischen Fans, ohnehin immer bereit für einen Schuss zu viel Optimismus, in der 98. Minute ihr Lied anstimmen durften. Mehr als zwanzig Minuten waren noch zu spielen, als das Falmer Stadium in Brighton "Football's coming home" sang.

Zwei Siege fehlen nun noch bis zum ersten großen Titel für eine englische Fußball-Nationalmannschaft - seit 1966. Wer solche Spiele wie das am Mittwochabend gewinnt, der darf mit allem Recht hoffen.