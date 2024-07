Bayern zockt: Werdet beim EM-Event zum eSport-Champion!

Die EM 2024 geht in die heiße Turnierphase, der eSport zieht mit! Bei "Bayern zockt" trifft Gaming auf Fußballvereine: Spielt euch in FC 24 zum großen Finale nach Augsburg - und gewinnt Preise im Wert von insgesamt 2.000 Euro!

Am Tag vor dem EM-Endspiel wird in der Augsburger WWK Arena schon ein großer Titel vergeben: Das eSport-Turnier "Bayern zockt" ermittelt seinen Sieger. Seit dem 17. Juni treten täglich neue Spieler in EA SPORTS FC 24 gegeneinander an, um sich einen Platz im Offline-Finale zu sichern. Noch stehen neun Online-Qualifier bevor - schon heute Abend am 4. Juli um 19.30 Uhr rollt der virtuelle Ball wieder. Nur wenig später richtet eSportler Niklas 'NikLugi' Luginsland seinen Open Cup aus, der auf Twitch gestreamt wird.

Es ist also noch Zeit und Gelegenheit, sich in den bayerischen Fokus zu zocken und auf den virtuellen EM-Zug aufzuspringen. Die Qualifier finden als Crossplay-Wettbewerbe auf den New-Gen-Plattformen statt. Ausgetragen werden sie im 95er-Format des EM-Modus, der bestmögliche Chancengleichheit garantiert. Die Teilnahme ist Bewohnern des Bundeslands Bayern vorbehalten. Durchgeführt wird wird das Event "E-Sport trifft auf Fußballvereine im Rahmen der EM 2024" vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV).

Beim großen Showdown in der WWK Arena am 13. Juli spielen die Finalisten um Sachpreise im Wert von insgesamt 2.000 Euro. Schon in den vorherigen Online-Qualifiern und Open Cups sind Gutscheine, Trikots sowie teils auch Preisgeld zu gewinnen!

Gemeinsames Spielen bei den "TeamNights" des eSport-Turniers. B2Sports

Roadshow tourt durch Bayern - "TeamNights" bei Vereinen

Das Projekt bietet nebst (e)sportlichem Wettkampf auch eine bayernweite Roadshow bei zehn Vereinen - die sogenannten "TeamNights". Diese sollen "Freude am eSport vermitteln, damit die Vereine und der eSport gemeinsam davon profieren und im optimalen Fall neue Mitglieder gewonnen werden können". Bei jeder "TeamNight" findet eine Umfrage mit den Teilnehmern statt. Mit diesen Informationen sollen wertvolle Rückschlüsse und Handlungsempfehlungen für den eSport und für die Vereine gesammelt werden.

"Fußball verbindet und wir sind unheimlich stolz darauf, zur EM Gastgeber für die Welt sein zu dürfen", sagt Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring. "Denjenigen Fans, die nicht vor Ort für ihr Team mitfiebern können, helfen digitale Tools, um dennoch EM-Luft zu schnuppern. Beim bayernweiten eSport-Turnier mit den Nationalmannschaften der EM auf einer zentralen Turnierplattform werden die Konsolen glühen."

"Im Windschatten der EM Begeisterung für eSport stiften"

Das bayerische Digitalministerium hat "Bayern zockt" mit rund 450.000 Euro gefördert. Im Interview mit kicker eSport gab Dr. Mehring in der vergangenen Woche ein kleines Zwischenfazit ab: "Der BFV-Präsident hat mir rückgemeldet, dass die Stimmung und der Zuspruch wohl gewaltig sind." Ziel des Digitalministers sei es, "im Windschatten der EM Begeisterung für eSport zu stiften".

Besagter BFV-Präsident Christoph Kern sieht ein "großartiges Projekt, das den Nerv junger Menschen trifft und die Bedürfnisse der Zeit perfekt widerspiegelt". Der Fußball sei dabei "der zentrale Anker, der alle Beteiligten zusammenbringt - auf dem Platz und an der Konsole". Der BFV verfolge über den kompetitiven Aspekt hinaus auch "bewusst auch einen pädagogischen Ansatz, was Aufklärung und den richtigen Umgang mit eFootball angeht". Jugendprävention ist in diesem Rahmen ein wichtiges Stichwort.

Ihr seid angefixt und wollt euch die bayerische FC-24-Krone holen? Dann meldet euch noch für eines der Qualifikationsturniere an, sichert euch das Final-Ticket und zockt euch zum Sieg - hier geht's los!

nas

Greift zum Controller und qualifiziert euch für das Offline-Finale! B2Sports