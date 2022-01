Bayern-Youngster Wanner: Seine Zukunft ist ein heikles Thema

Paul Wanner winkt eine große Zukunft - doch liegt diese auch beim FC Bayern? Der Stand beim 16-jährigen Bundesliga-Neuling.

Julian Nagelsmann sieht bei Paul Wanner "unfassbares Talent", doch das ist nicht nur dem Bayern-Trainer aufgefallen. Kaum hat der 16-Jährige als jüngster Spieler der Klub- und zweitjüngster der Wettbewerbshistorie in der Bundesliga debütiert, rückt seine Zukunft in den Fokus.

Denn die ist ein heikles Thema: Wanners Vertrag läuft am Saisonende aus - ohne Option. Längst haben einige nationale Konkurrenten die Fühler ausgestreckt, Anfragen aus England inklusive, wobei ein Wechsel auf die Insel nach kicker-Informationen kein Thema ist. Der deutsche U-17-Nationalspieler wird von derselben Berateragentur betreut wie Jamal Musiala, den er um ein Jahr und hundert Tage als jüngsten Bayern-Debütanten ablöste.

Die Wanner-Seite wünscht sich eine klare Perspektive

Eine Verlängerung beim Rekordmeister ist nicht ausgeschlossen, allerdings möchte die Wanner-Seite eine klare Perspektive aufgezeigt bekommen, die sich an Musiala orientieren soll. Das bedeutet: regelmäßig Training bei den Profis und Einsätze. Ein Faktor pro Bayern könnte Nagelsmann sein, der als Talente-Entwickler gilt und Wanner schätzt.

Wanner stammt aus stabilen Familienverhältnissen im Allgäu, besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums und will sein Abitur machen - was wegen mangelnder Kooperation des bayerischen Schulapparats parallel zum Fußball nicht so leicht ist. Vater Klaus, ein Maschinenbauingenieur, führte einst als Kapitän Austria Lustenau in die 2. österreichische Liga, die Mutter ist Österreicherin.

Weil Wanner mit zwölfeinhalb Jahren zum FC Bayern wechselte, wäre er endlich wieder ein echtes Talent aus dem eigenen Stall, der ersehnte nächste Thomas Müller bei entsprechender Entwicklung. Wanner zu halten, muss im Interesse der Bayern sein.