Bayern wollen Revanche gegen Frankfurt

Nach der späten 2:3-Niederlage vor zwei Wochen in der Frauen-Bundesliga wollen sich die Bayern im Pokal revanchieren. Die Frankfurterinnen gehen nach dem Erfolg natürlich gestärkt ins nächste Aufeinandertreffen.

"Wir haben in Frankfurt nicht schlecht gespielt, aber besprochen, was wir noch besser machen können", ordnet Bayern-Coach Jens Scheuer die 2:3-Niederlage vor zwei Wochen im Vorfeld des DFB-Pokal-Achtelfinals (Samstag, 13.30 LIVE! bei kicker) ein. Der K.o.-Modus könne dabei einen positiven Aspekt für seine Mannschaft darstellen: "Das ist schon mal ein Vorteil für uns, denn in der Liga ist jeder Gegner zufrieden, wenn er ein Unentschieden gegen uns holt."

Um diesen zu einer Revanche zu nutzen, komme es jetzt auf Kleinigkeiten an. Sollten dies passen, "dann bin ich mir sicher, dass wir diese Hürde überspringen werden" gibt sich der Münchner Übungsleiter optimistisch. Jedoch sei ihm die Höhe dieser Hürde durchaus bewusst: "Wir stellen uns auf ein schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner ein."

Bayrische Detailarbeit gegen freche Frankfurterinnen

Frankfurts Trainer Niko Arnautis möchte diese Prognose seines Gegenüber natürlich wahrwerden lassen "Wir werden es den Bayern so schwer machen wie möglich." Dabei möchte der 41-Jährige vom letzten Ligaerfolg zehren: "Das Ligaspiel hilft uns in der Hinsicht, dass wir Selbstbewusstsein gesammelt haben und wissen, dass wir an einem guten Tag gegen einen solch starken Gegner gewinnen können."

Grade mit diesem Sieg im Rücken wolle man jetzt "frech und mutig auftreten" und an sich glauben. Das alleine wird aber gegen die ansonsten ungeschlagenen Bayern nicht ausreichen: "Klar ist auch, dass wir wieder 100 Prozent reinwerfen und bereit sein müssen, über unsere Grenzen zu gehen", weiß auch Arnautis um die Schwere der Aufgabe.