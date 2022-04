Bayern wohl ohne Coman und Hernandez - Süle fällt erneut aus

Am Ostersonntag gastiert der FC Bayern bei Arminia Bielefeld. Dieses Mal drohen gleich drei Stammspieler auszufallen.

Gegen Villarreal hatte Niklas Süle wegen einer Erkrankung bereits gefehlt, in Abwesenheit des Bald-Dortmunders hatten Dayot Upamecano, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez ihre Abwehrarbeit allerdings weitestgehend gut verrichtet.

Am Ostersonntag in Bielefeld (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker und DAZN) wird Süle erneut fehlen. Gleiches gilt wahrscheinlich für Lucas Hernandez, den Julian Nagelsmann am Dienstag erzwungenermaßen kurz vor Schluss für Alphonso Davies ausgewechselt hatte. "Da ist der Oberschenkel fest geworden", erklärte der Trainer, "er konnte nicht mehr spielen."

Und damit nicht genug: Auch Kingsley Coman plagen muskuläre Probleme. Beim Franzosen, dem mit Abstand formstärksten und beständigsten Offensivspieler hinter Robert Lewandowski, entscheidet sich wie bei dessen Landsmann erst morgen Mittag, ob er mit nach Bielefeld fliegt oder nicht. "Ich gehe bei beiden davon aus, dass sie eher nicht mit aufbrechen können", so Nagelsmann.

Einen "Tick mehr Hoffnung" hat der 34-Jährige bei Hernandez, bei Coman "ein bisschen weniger". Neben dem Duo sowie Süle fallen Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Bouna Sarr (Probleme an der Patellasehne) weiterhin aus.