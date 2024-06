Bayern winkt Geldregen: Macht Milan bei Zirkzee Ernst?

Dass die AC Mailand Joshua Zirkzee (23) auf dem Zettel hat, berichtete der kicker bereits Anfang Mai. Nun machen die Rossoneri nach übereinstimmenden Medienberichten aus Italien - unter anderem "Sky Sport Italia" - Ernst und sind bereit, die 40 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel zu ziehen. Der niederländische Angreifer trumpfte in der abgelaufenen Saison in Bologna mit elf Toren auf und soll selbst zu Milan tendieren, auch wenn es noch weitere Interessenten in Italien gibt. Theoretisch könnte Ex-Klub FC Bayern via Rückholoption noch dazwischenfunken, doch auch bei einem Wechsel zu einem anderen Klub würden die Münchner finanziell profitieren und einen Teil der Ablöse kassieren.