Bayern will Nübel als Neuer-Ersatz - und wartet auf Monacos Antwort

Der FC Bayern will Alexander Nübel vorzeitig aus Monaco zurückholen, um die Verletzung von Keeper Manuel Neuer zu kompensieren. Das kann für die Münchner teuer werden.

Die Gespräche laufen längst. Als die Hiobsbotschaft von Manuel Neuers (36) Skiunfall plus Schien- und Wadenbeinbruch die Verantwortlichen des FC Bayern in der vergangenen Woche ereilte, kontaktierten die Verantwortlichen des Vereins in ihrer ersten Reaktion sofort die Partei Alexander Nübels (26).

Ihre schnelle Idee bezog sich auf eine sofortige Rückholaktion des Torwarts, den die Münchner seit anderthalb Jahren und bis zum Ende der laufenden Saison an die AS Monaco ausgeliehen haben. Mittlerweile haben die Münchner Macher auch die Kollegen in Monaco von ihrem Bestreben informiert, sie warten nun auf eine Antwort aus dem Fürstentum.

Nübels vorzeitige Rückholaktion dürfte teuer werden

Da die Monegassen selbst noch höchst ambitioniert die Champions League 2023/24 anpeilen und in der Europa League in den K.-o.-Play-offs gegen Bayer Leverkusen bestehen wollen, wird der Antrag aus München dort auf wenig Begeisterung stoßen - oder auf eine entsprechende Ablöseforderung. Denn die Klausel, dass Nübel gratis zurückkehren kann, galt allein für den Sommer 2022. Und der ist schon lange vorbei.

Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt und nach einem Jahr ohne Praxis nach Monaco ausgeliehen worden. Dort spielt er nun im zweiten Jahr. Seine Anstellung in München gilt bis 2025, die vom FCB angetragene Verlängerung bis 2028 hat Nübel bisher nicht vollzogen.

Neuer und Nübel wird es beim FC Bayern nicht geben

Der Keeper möchte zuallererst seine Perspektive in München wissen - und die hängt von Neuer ab. Eine Partnerschaft Neuer-Nübel wird es beim FCB aber nicht mehr geben, wie Nübel schon mehrmals gegenüber dem kicker betont hat.