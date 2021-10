Bayern wieder ohne Goretzka und Davies: "Wir gehen auf Mittwoch"

Leon Goretzka (26) und Alphonso Davies (20) werden dem FC Bayern München auch am Wochenende gegen die TSG Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen.

Wie schon am Mittwoch in Lissabon (4:0) müssen die Bayern am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hoffenheim auf Leon Goretzka und Alphonso Davies verzichten.

Den Mittelfeldspieler setzt eine Erkältung weiterhin außer Gefecht. "Er fühlt sich noch nicht hundertprozentig fit", wie Julian Nagelsmann am Freitag mitteilte. Der Trainer hatte sich wegen seiner Corona-Erkrankung aus der Isolation zur Pressekonferenz zugeschaltet.

"Bei Phonzie", sagte Nagelsmann über Davies, "ist das Risiko zu groß." Der Kanadier war beim 5:1 in Leverkusen wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden. "Da gehen wir eher auf Mittwoch, dass er im Pokal gegen Gladbach spielen kann."

Alle anderen Spieler sollen jedoch zur Verfügung stehen. "Da sieht es grundsätzlich ganz gut aus", so Nagelsmann.