Bayern weiter ohne de Ligt: "Kann noch ein bisschen dauern"

Matthijs de Ligt wird dem FC Bayern wohl nicht nur in Kopenhagen fehlen. Christoph Freund über den aktuellen Stand - und die Gerüchte um Max Eberl.

Christoph Freund steht vor der ersten Champions-League-Auswärtsreise als Sportdirektor des FC Bayern und verspürt entsprechend "große Vorfreude". Matthijs de Ligt dagegen wird die Partie beim FC Kopenhagen am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen - und womöglich nicht nur die.

Der 24 Jahre alte Niederländer werde "schon noch einige Tage sicher" ausfallen, "hoffentlich nicht zu lange", sagte Freund am Montagmittag vor dem Abflug gen Dänemark. "Die Schmerzen sind noch ziemlich groß, er kann das Knie noch nicht so gut abbiegen. Wir hoffen, dass er bald wieder ins Laufen kommt, aber es kann noch ein bisschen dauern."

De Ligt, der beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester United (4:3) 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte, war beim 7:0-Ligasieg gegen den VfL Bochum drei Tage später zur Pause ausgewechselt worden, weil er einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte. Nun dürfte sich sein Ausfall noch bis zur Länderspielpause ziehen, die nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag ansteht.

Weil zuletzt neben de Ligt auch Dayot Upamecano (Probleme am Schambein) und Min-Jae Kim (muskuläre Beschwerden) aussetzen mussten, hatte Trainer Thomas Tuchel das DFB-Pokalspiel in Münster (4:0) ohne gelernten Innenverteidiger bestreiten müssen. Upamecano und Kim gaben am Samstag in Leipzig (2:2) zwar ihr Comeback, sind aber noch nicht hundertprozentig fit. Auch deshalb erwägen die Verantwortlichen die zeitnahe Verpflichtung des vereinslosen Jerome Boateng, der bis zum Winter allerdings nicht für die Champions League spielberechtigt wäre.

Bei Eberl hält sich Freund bedeckt: "Das ist die Wahrheit"

Inwieweit bei derlei Personalentscheidung auf absehbare Zeit womöglich auch Max Eberl mitredet, ist noch offen, aber ein denkbares Szenario. Freund lassen die Spekulationen, wonach Eberl nach seinem Aus bei RB Leipzig schon bald neuer Sportvorstand in München werden könnte, kalt. "Ich fühle mich extrem wohl, alles andere ist nicht meine Entscheidung", sagte der Sportdirektor am Montag. "Ich will da auch gar nicht herumdrucksen, das ist die Wahrheit. Ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen und Monate."