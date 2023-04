Bayern: Was ein 1:2 gegen Hoffenheim mit dem nächsten Gegner Hertha zu tun hat …

17 Saisonniederlagen hat Hertha BSC bereits kassiert und tritt nun beim kriselnden FC Bayern an. Wie lange muss man beim FCB zurückrechnen, um auf ihre letzten 17 Niederlagen in der Liga zu kommen? Eine Spielerei mit leicht überraschendem Ausgang.

Zehn Mal in Folge Deutscher Meister, noch dazu meistens sehr souverän und frühzeitig. Niederlagen? Eher selten. Und doch muss man keine vier Jahre zurückrechnen, um auf 17 "Nullrunden" der Münchner zu kommen. Beginnend mit dem 1:3 in Mainz in der Vorwoche endet die Spielerei bei einer 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim am 7. Spieltag der Saison 2019/20. Niko Kovac war der Trainer, und mit diesem unerwarteten Ergebnis dank eines Doppelpacks von Sargis Adamyan setzte ein sportlich stürmischer Herbst ein, der Anfang November in der Entlassung des Trainers endete. Der Rest ist Geschichte: Hansi Flick übernahm erst interimsweise, dann fest, die Pandemie setzte die Welt matt, die Bayern holten zehn Monate später das Triple.

Und verloren seitdem immer mal wieder, zum Beispiel die jüngsten drei Vergleiche in Mainz. Oder auch: Im Schnitt gut viermal pro Saison. Bislang reichte dies immer zur Meisterschaft, doch in dieser Saison sieht es auf einmal denkbar schlecht im Duell mit Borussia Dortmund aus.

Auch wenn die Berliner am Sonntagnachmittag in München antreten (15.30 Uhr LIVE! bei kicker), geht die Historie länger zurück, vergleicht man nur Heimniederlagen. Hertha kassierte 2022/23 bereits sechs, die sechstletzte der Münchner geschah am 34. Spieltag 2017/18, als sie beim 1:4 gegen den VfB Stuttgart längst als Meister feststanden. Ob ausgerechnet der Tabellenletzte für Nummer sieben seitdem sorgen wird? Auszuschließen ist in diesen ungewohnt holprigen Zeiten beim Rekordmeister nichts.

17 Niederlagen innerhalb einer Spielzeit wie der kommende Gegner mussten die Bayern dagegen noch nie hinnehmen. Ihr Maximum waren 15 in der Saison 1991/92, als die Liga nach der Wiedervereinigung jedoch mit 20 Vereinen spielte und es 38 Spieltage gab. In einer Saison mit 34 Spieltagen sind die 14 Niederlagen 1974/75 ihr "Negativrekord", im Jahr nach dem WM-Titel für Beckenbauer, Müller, Maier, Hoeneß, Breitner und Schwarzenbeck sowie dem erstmaligen Gewinn des Henkelpotts der Bayern. Sportlich unruhige Zeiten nach großen Erfolgen kennen sie also sehr wohl.