Bayern vor der Brust, BVB im Hinterkopf: Darum ist Karim Adeyemi so begehrt

Karim Adeyemi (20) darf inzwischen Leistungsträger in Salzburg sein, wird aber im Sommer weiterziehen. Über den nicht nachtragenden Nationalspieler.

Vor vier Wochen wurde Karim Adeyemi 20 Jahre jung und feierte seinen Geburtstag so, wie er in dieser Saison eigentlich jedes Wochenende feiert: mit einem Tor. Auch wenn es nur in einem Testspiel gegen die SV Ried war.

Adeyemi ist jetzt kein Teenager mehr, aber trotzdem noch ein Shootingstar, dessen schneller Aufstieg nur zu gut ins Salzburger Bild der jüngeren Jahre passt. Auch Adeyemi wird wohl wie einst Erling Haaland nach nur einem Jahr als absoluter Stammspieler weiterziehen, auch Adeyemi wird wie Haaland wohl bei Borussia Dortmund landen.

Schon Ende Januar waren BVB-Sportdirektor Michael Zorc und dessen künftiger Nachfolger Sebastian Kehl bei der Rückkehr aus Salzburg gesichtet worden, mit dem Spieler sind sich die Dortmunder Verantwortlichen einig. Lediglich über die Ablöse wird mit dem österreichischen Serienmeister noch verhandelt.

Am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der FC Bayern zum Champions-League-Achtelfinalhinspiel in Salzburg gastiert, wird es für Adeyemi die Gelegenheit, sich auf der allergrößten Bühne auszuzeichnen, der gebürtige Münchner spielt noch dazu gegen seine Vergangenheit.

Adeyemi ist mehr Sancho als Haaland

2011 war Adeyemi als nicht gut genug befunden worden für den Nachwuchs des FC Bayern und landete über Forstenried bei der SpVgg Unterhaching; nachtragend ist der inzwischen dreimalige deutsche A-Nationalspieler aber nicht: "Das ist lange her", wie er dem kicker im vergangenen Sommer sagte. "Ich war ein Kind und wollte einfach Fußball spielen."

Spätestens seit dieser Saison, mit der Ankunft von Trainer Matthias Jaissle, führt an Adeyemi im Salzburger Sturm kein Weg mehr vorbei. Nachdem Patson Daka den Verein im Sommer für die Rekordablöse von 30 Millionen Euro in Richtung Leicester City verlassen hatte, ist Adeyemi gesetzt und zugleich der Fixpunkt.

Der U-21-Europameister ist mehr Neuneinhalber als Neuner, mehr Sancho als Haaland. "Ich glaube, dass ich viel über meine Geschwindigkeit komme, oft das Eins-gegen-eins suche und mich da auch mal mehr traue", sagt Adeyemi selbst. 19 Mal setzte er in der Gruppenphase zum Dribbling an, siebenmal mit Erfolg und legte dabei 450 Meter mit dem Ball am Fuß zurück.

"In unseren Augen sind die Bayern nicht der Favorit"

Mit 14 Toren führt Adeyemi die Torjägerliste in Österreich an, seine Sturmkollegen Benjamin Sesko, Noah Okafor und Junior Adamu kommen zusammen auf 13. "Nicht nur Karim, auch all die anderen stecken den plötzlichen Hype sehr gut weg", erklärt Jaissle im kicker-Sonderheft zur K.-o.-Phase. "Es ist wirklich einiges auf sie eingeprasselt in den letzten Monaten."

Auch dank dreier Adeyemi-Treffer qualifizierte sich Salzburg als erstes österreichisches Team für das Champions-League-Achtelfinale, zugleich stellte der Tabellenführer, der alle Heimspiele gegen Wolfsburg, Sevilla und Lille gewann, die jüngste Mannschaft im Wettbewerb.

Jetzt warten ausgerechnet die Bayern. Auch wenn Jaissle nicht glaubt, dass Adeyemi eine Extra-Motivation braucht. Der Spieler prescht deutlich offensiver als sein Trainer vor: "Der FC Bayern ist eine Top-Mannschaft, aber alle Karten sind offen", sagte Adeyemi nach dem jüngsten 2:1-Sieg bei Rapid Wien. "In unseren Augen sind die Bayern nicht der Favorit. Wir spielen auf Sieg."