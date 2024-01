Bayern-Verteidigerin Eriksson im Interview: "Popp ist meine größte Rivalin in Deutschland"

Magdalena Eriksson fehlt, wenn der FC Bayern am Mittwochabend in Rom unbedingt punkten muss. Mit dem kicker sprach die schwedische Top-Verteidigerin exklusiv über die Stärke der Bundesliga, über Vereine, die mehr investieren sollten, und eine neue, altbekannte Mitspielerin.

Sie waren im Sommer die Star-Transfers der Bundesliga: Die schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson (30) und ihre Partnerin Pernille Harder (31) wechselten von Chelsea zum FC Bayern. Richtig rund lief es noch nicht: Harder ist zwar nach einer Verletzung wieder fit, Eriksson muss aber noch pausieren - auch am Mittwochabend im so wichtigen Champions-League-Spiel bei der AS Rom (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

kicker: Frau Eriksson, wie geht es Ihnen, wie läuft die Reha nach Ihrem Mitte Dezember erlittenen Mittelfußbruch?

Magdalena Eriksson: Mental ist es natürlich immer schwer, verletzt zu sein. Aber alles hat reibungslos geklappt, auch wenn noch ein langer Weg vor mir liegt.

Haben Sie einen Zeitrahmen für Ihr Comeback im Kopf?

Ich versuche, in der Gegenwart zu bleiben und Tag für Tag zu denken. Man weiß nie, wie der Körper auf die OP und die eingesetzte Schraube reagiert.

Wie würden Sie die bisherige Champions-League-Saison aus Sicht der Bayern bewerten?

Wir haben aus jedem Lostopf den härtesten Gegner bekommen. Also wussten wir, dass es schwierig werden würde, die Gruppenphase zu überstehen. Und das hat sich dann auch gezeigt, man sieht, wie eng die Gruppe ist. Leider war die letzte Woche vor Weihnachten keine gute für uns. Sie hat gezeigt, dass wir immer noch ein Team sind, das sich in einem Prozess befindet und noch viel zu lernen hat. Wir haben seit diesen Spielen viel analysiert. Die Mannschaft ist jetzt auf einem wirklich guten Stand - weil wir aus den Rückschlägen gelernt haben.

Erklären Sie das bitte etwas genauer: Was muss die Mannschaft verbessern, um ins Viertelfinale zu kommen?

Wenn wir auf unserem Top-Niveau spielen, gehören wir definitiv zu den besten Mannschaften Europas. Das haben wir gegen PSG (beim 1:0-Auswärtssieg am 2. Spieltag, Anm. d. Red.) gezeigt. Dieses Niveau müssen wir länger, über die gesamten 90 Minuten aufrechterhalten. Wir haben drei Spiele pro Woche, das müssen wir in jedem einzelnen tun. Wenn wir das Gefühl haben, dass sich das Team in die falsche Richtung bewegt, haben wir jetzt Ansätze gefunden, das Team wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Es geht also nicht um taktische Anpassungen?

Das glaube ich nicht. Wir sind taktisch flexibel.

Nach aktuellem Stand würde kein deutsches Team das Viertelfinale erreichen. Wolfsburg hat sich nicht einmal für die Gruppenphase qualifiziert. Muss sich die Bundesliga Sorgen machen?

Nein. Wir haben noch immer zwei Mannschaften dabei, was für die Liga ein guter Wert ist. Die englische Liga stellt derzeit nur eine Mannschaft in der Gruppenphase. Das bedeutet, dass die Bundesliga und ihre Mannschaften stark sind. Wolfsburg hatte Pech mit der CL-Qualifikation so kurz nach der WM. Mannschaften, die mehr Spielerinnen zur WM geschickt haben, haben darunter in der Qualifikation auf jeden Fall gelitten.

Barcelona und Lyon sind die beiden Top-Favoriten. Magdalena Eriksson

Wer sind neben Barcelona die großen Favoriten auf den Titel?

Lyon hat in der französischen Liga und in seiner Champions-League-Gruppe wirklich starke Leistungen gezeigt. Sie sind eine Mannschaft, vor der man immer Respekt haben muss, allein schon weil sie auf eine so große Geschichte in der Champions League zurückblicken. Und ihr Kader hat viel Erfahrung und Talent.

Und sonst?

Barcelona und Lyon sind die beiden Top-Favoriten. Dahinter gibt es eine Gruppe von Klubs, zu denen ich uns zähle. Aber auch meinen Ex-Klub Chelsea und PSG.

Sie sind Schwedin. Was macht BK Häcken so stark? Sie haben gute Karten aufs Weiterkommen.

Häcken verfügt über eine spannende Mischung aus ein paar älteren, erfahrenen Spielerinnen einerseits und einer jüngeren Generation, die gerade den Durchbruch schafft. Ein paar der Mädels spielen bei uns in der Nationalelf. Da kann ich sehen, wie talentiert sie sind. Wie sie sich auf höchstem Niveau präsentieren, ist wirklich cool. Zum Beispiel Rosa Kafaji: Sie ist gerade erst in die A-Nationalmannschaft aufgestiegen, aber sie spielt in der Champions League mit dem gleichen Selbstvertrauen wie in der schwedischen Liga und in der Nationalelf.

Sie kennen die englische Women's Super League sehr gut, spielten dort von 2017 bis 2023 für Chelsea. Worin unterscheidet sie sich von der Bundesliga?

In der englischen Liga gibt es viele große Namen, die man kennt oder gegen die man mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Große Stars und große Namen gibt es in der deutschen Liga vielleicht weniger. Aber es ist wirklich schwierig, Teams niederzuringen. Sie sind organisiert, strukturiert, treten als Einheit auf und sind körperlich in guter Verfassung. In England sind die Partien häufiger ausgeglichen, sodass sie sich offener gestalten. In Deutschland muss man kämpfen, um Teams zu brechen. Wer hier gegen Bayern München spielt, ist topmotiviert.

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Tore geplant waren. Magdalena Eriksson lächelnd über ihre neue Torgefahr

Welcher der Spielstile liegt Ihnen besser: Der deutsche oder der englische?

In England habe ich im offenen Spiel viel gelernt, man muss dort alleine "überleben". Mit Bayern ist es ein bisschen das Gleiche, weil wir mit vielen Spielerinnen angreifen. Ich bleibe als eine der wenigen übrig, die verteidigen und Konter stoppen. Das mag ich. Außerdem entwickle ich mich hier auch am Ball, denn wir haben in vielen Spielen einen hohen Ballbesitzanteil. Ich spiele viele Pässe, meine Entscheidungsfindung muss punktgenau sein.

Wie zufrieden waren Sie mit Ihren Leistungen?

Der Zeitpunkt der Verletzung hat mich frustriert. Ich war gerade an einen Punkt gekommen, an dem ich den Spielstil des Trainers komplett verinnerlicht hatte, fühlte mich gut in Form. In der Zeit kurz vor der Verletzung war ich mit dem Team und mir selbst sehr zufrieden.

Kennen sich aus der Nationalmannschaft bestens: Linda Sembrant (li.) und Magdalena Eriksson. IMAGO/Bildbyran

In den letzten drei Spielen erzielten Sie drei Tore ...

... ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Tore geplant waren (lächelt). Aber ich weiß, dass ich eine der Abnehmerinnen für Standards bin. Meine Aufgabe ist es also, im Strafraum zu sein, wenn der Ball kommt. Die drei Tore, die ich erzielt habe, resultierten aus Standardsituationen und guten Vorlagen meiner Teamkolleginnen. Außerdem habe ich für die Nationalmannschaft zweimal getroffen. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor innerhalb von sechs Monaten fünf Tore geschossen habe (lacht). Für mich war es also besonders, aber ich erledige einfach meinen Job am Ende einer Standardsituation. Ich kann nicht genau sagen, warum die Bälle reingingen. Es ist eine Kombination aus Glück und Willenskraft.

Mit Lina Magull hat eine feste Größe Ihr Team zu Inter Mailand verlassen.

Sie hat es uns ein paar Tage vor der Veröffentlichung gesagt. Ich habe wirklich gern mit ihr gespielt, daher war es schade, dass ich nicht öfter und länger die Gelegenheit hatte. Sie ist so eine talentierte Spielerin, technisch so gut mit dem Ball. Aber das ist Fußball: Leute kommen und Leute gehen. Für sie ist es eine coole Gelegenheit, zum ersten Mal in einem anderen Land zu spielen. Und die italienische ist auch eine Liga, die sich verbessert. Lina ist eine Legende und wird das für den Verein immer bleiben.

Ihre Landsfrau Linda Sembrant kommt für die Rückrunde auf Leihbasis zum FC Bayern. Was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, dass dieser Transfer vonstattengehen könnte?

Ich habe mich gefreut. Wir brauchten einen Ersatz, wir brauchten mehr Innenverteidigerinnen in unserem Team. Man hat gesehen, dass wir da nicht nur auf zwei oder drei Spielerinnen setzen können. So vollgepackt, wie die Saisons inzwischen sind, braucht man mehr. Linda wird mit ihrer Erfahrung, ihrer Persönlichkeit und ihrer Professionalität viel ins Team einbringen. Wir haben einen recht jungen Kader (25,9 Jahre im Schnitt, damit dennoch der zweitälteste Kader der Bundesliga nach Wolfsburg, Anm. d. Red.) und Linda bringt viel Wissen mit. In Anbetracht der kurzen Zeit ist das eine wirklich gute Lösung für uns.

Eine negative Rivalität? Mit Linda war das noch nie so. Magdalena Eriksson über ihre Teamkollegin Linda Sembrant

Hat die Bayern-Führung Sie vorher um eine Einschätzung zu Sembrant gebeten?

Ich habe ein paar Fragen über sie gestellt bekommen, ja. Dinge, die man in Videos nicht sehen kann: Charakter, Persönlichkeit. Über Linda kann ich nur Gutes sagen. Ich sehe sie als eine meiner Mentorinnen. Als ich in die Nationalmannschaft kam, spielte sie in der Innenverteidigung, und ich konnte viel von ihr lernen. Auch die Art und Weise, wie sie als Mensch im Team agiert, inspiriert mich. Sie ist immer eine großartige Teamkollegin und eine tolle Führungspersönlichkeit.

Sie sind befreundet, aber gleichzeitig Positionskolleginnen. Und sobald Sie wieder fit sind, gibt es zwei Plätze für vier Innenverteidigerinnen: Sie beide, Glodis Perla Viggosdottir und Tainara.

Das ist die Art von Situation, an die Linda und ich gewöhnt sind. Wir hatten die gleiche Situation in der Nationalmannschaft. Natürlich sind wir Teamkollegen, aber wir konkurrieren auch miteinander. Ein Kader enthält 25 Spielerinnen, aber es können jedes Mal nur elf spielen - und es wird ständig Änderungen geben. Ich merke das an meinem Körper. Wenn ich zu viele Spiele spiele, sagt er Nein und ich verletze mich.

Fällt es Ihnen also leicht, die Freundschaft abseits des Platzes und die Rivalität auf dem Platz vollständig zu trennen?

Auf jeden Fall. Es hängt alles von der Person ab und davon, wie man als Teamkollegin ist. Solange man respektvoll miteinander umgeht und auch so behandelt wird, ist es einfach, eine solche positive Rivalität zu entwickeln. Am Ende des Tages macht man sich dadurch gegenseitig besser. Erst wenn der Respekt voreinander schwindet oder man fies zueinander ist, wird daraus eine negative Rivalität. Mit Linda war das noch nie so.

Coup: Der Doppelwechsel von Pernille Harder und Magdalena Eriksson nach München sorgte im Sommer für Aufsehen. IMAGO/Shutterstock

In einem UEFA-Video haben Sie mit Ihrer Nationalkeeperin Zecira Musovic vom FC Chelsea über genau dieses Thema gesprochen: Rivalitäten. Dort haben Sie gesagt, wenn Sie gegen Pernille Harder spielen, vergessen Sie, dass sie Ihre Partnerin ist.

Sie ist genauso kompetitiv wie ich. Wenn man gegen so jemanden spielt, wird im Eins-gegen-eins-Duell die Messlatte noch höher gelegt - weil beide unbedingt gewinnen wollen. Ich trainiere gerne gegen sie; gegen sie zu spielen macht zwar Spaß, ist aber gleichzeitig auch traurig. Weil es bedeutet, dass eine von uns verliert, ausscheidet oder einen Rückschlag erleidet.

Wer war oder ist Ihre größte Rivalin auf dem Platz?

In Deutschland würde ich Alexandra Popp sagen, weil sie für Wolfsburg spielt, unseren größten Konkurrenten in der Bundesliga. Sie ist Mittelstürmerin, ich bin Innenverteidigerin, daher hatten wir im Hinspiel (2:1 für Bayern, d. Red.) einige gute Zweikämpfe. Bei ihr weiß ich, dass ich von Minute 1 bis 90 voll da sein muss, sonst wirst du bestraft. Solche Spiele mag ich gern. Wenn ich Popp im Strafraum Zeit oder Platz lasse, wird sie treffen. Das kann sie am besten. Gegen sie zu spielen macht immer Spaß, die Rivalität ist intensiv.

Hoffenheim und Leverkusen können noch mehr in ihre Frauenmannschaften hineinstecken. Magdalena Eriksson

Hatten Sie auch in England eine größte Rivalin?

Deutschland besteht mehr oder weniger aus Bayern und Wolfsburg. In England gab es mehr Mannschaften. Wir haben viel gegen Vivianne Miedema und Arsenal gespielt. Die London-Derbys waren intensiv, es stand immer viel auf dem Spiel. Ich würde Miedema nennen.

Sie sagen, dass es in Deutschland nur diese Rivalität zwischen Wolfsburg und Bayern gibt. Braucht die Bundesliga mehr von dieser Art?

Ich hoffe, dass beispielsweise Eintracht Frankfurt weiterhin in seinen Kader investiert und sich weiter verbessert. Denn sie zeigen sowohl uns als auch Wolfsburg, dass sie da sind, um mit uns zu konkurrieren. Sie müssen in der Liga konstanter werden. Aber sie haben ein starkes Team, und ihre Investitionen in die Mannschaft sind cool. Wenn mehr Vereine investieren und sich verbessern können, entstehen viele Rivalitäten und eine kompetitive Bundesliga.

An welche Vereine denken Sie da konkret?

Hoffenheim und Leverkusen haben tolle Männermannschaften. Sie können noch mehr in ihre Frauenmannschaften hineinstecken und würden leicht konkurrenzfähig werden, dazu braucht es nicht viel. Die Gelegenheit ist da. Ich hoffe, dass sie sie nutzen.

Es ist realistisch, dass Sie mit den Bayern in der Champions League weiterkommen und im Viertelfinale gegen Musovic und Ex-Klub Chelsea gelost werden. Wäre das Ihr Traum?

Ich bin mir nicht sicher, ob es mein Traum fürs Viertelfinale wäre. Für mich wäre es auf jeden Fall ein spannendes Spiel mit vielen Emotionen. Ich würde nach London zurückkehren und dort auflaufen, ja. Aber mein Traum wäre es, gegen Chelsea in einem Finale zu spielen.

Und fürs mögliche Viertelfinale?

Nach Schweden zu fahren und gegen Häcken zu spielen wäre natürlich cool. Meine Familie könnte vorbeikommen und sich das Spiel ansehen. Das wäre ein schönes Los.