Bayern-Verteidiger Upamecano fehlt Frankreich

Dayot Upamecano (24) wird nicht an den kommenden Länderspielen Frankreichs teilnehmen. Das gab der französische Fußballverband FFF am Montag bekannt.

Beim FC Bayern blickt man durchaus sorgenvoll auf Upamecano. Den Verteidiger plagten jüngst immer wieder Schmerzen am Schambein, es war also jederzeit höchste Vorsicht geboten in Training und Spiel. Beim 3:0-Erfolg gegen Freiburg am Sonntagabend wurde Upamecano nach 77 Minuten ausgewechselt.

Am Montag gab der französische Fußball-Verband nun bekannt, dass der 24-Jährige offiziell wegen einer Oberschenkelverletzung für die anstehenden Länderspiele ausfällt. Frankreich spielt am Freitag in der EM-Qualifikation in den Niederlanden und vier Tage später ein Länderspiel gegen Schottland.

Weil auch Jules Koundé vom FC Barcelona passen muss, wurden Malo Gusto und Axel Disasi (beide Chelsea) nachnominiert. Ob Upamecano auch nach der Länderspielpause ausfällt, bleibt zunächst abzuwarten. Mit Matthijs de Ligt fehlte zuletzt ein weiterer Innenverteidiger, der Niederländer laborierte an einer Knieverletzung, soll aber zum nächsten Bundesliga-Spiel in Mainz (21. Oktober, 18.30 Uhr) wieder zurückkehren.

Weil der Rekordmeister in der Defensivzentrale generell dünn besetzt ist, durfte sich zuletzt Ex-Spieler Jerome Boateng im Training zeigen und um einen Vertrag bemühen. Die Verantwortlichen entschieden sich jedoch gegen eine Verpflichtung des aktuell vereinslosen Verteidigers.