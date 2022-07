Bayern verpflichtet Forward Wimberg

Bayern München hat sich die Dienste von Niklas Wimberg gesichert. Der 26-Jährige verlässt die Niners Chemnitz dank einer Ausstiegsklausel.

Basketball-Nationalspieler Niklas Wimberg spielt künftig für Vizemeister Bayern München. Wie der fünfmalige deutsche Meister am Sonntag mitteilte, unterschrieb der 26 Jahre alte Power Forward in München einen Zweijahresvertrag bis 2024. In den vergangenen drei Spielzeiten hatte Wimberg in der Bundesliga für die Niners Chemnitz gespielt. Dort hatte er noch einen Vertrag bis 2023, konnte die Sachsen aber aufgrund einer Ausstiesgklausel vorzeitig verlassen.

Erste Trainingseinheiten hat der gebürtige Oldenburger in seiner neuen Heimat bereits absolviert. "Ich habe immer davon geträumt und

darauf hingearbeitet, auf dem höchsten europäischen Level zu spielen", sagte der Flügelspieler laut Vereinsmitteilung. Er habe nun die Möglichkeit, "in einer der stärksten Organisationen Europas ein Teil von etwas Großem zu sein".

"Außergewöhnlicher Ehrgeiz"

Wimberg, der aktuell nicht im Kader des Nationalteams steht, gehörte zur DBB-Auswahl, die 2021 die Olympia-Qualifikation geschafft hatte. Bei den Sommerspielen in Tokio hatte der 2,06 Meter große Basketballer zwei Kurzeinsätze - insgesamt lief er bisher 14 Mal für das Nationalteam auf. "Alles in allem hat er nachgewiesen, dass er sich diese Herausforderung verdient hat; zumal sein Ehrgeiz ungewöhnlich stark ausgeprägt ist, sich auf Euroleague-Level messen zu wollen", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi.