Bayern verleiht Wanner nach Elversberg

Er debütierte als jüngster Spieler in der Geschichte des FC Bayern in der Bundesliga. Um sich weiterzuentwickeln, verleiht der Rekordmeister Paul Wanner für ein Jahr zur SV Elversberg.

Gut zwei Wochen nach seinem 16. Geburtstag feierte Paul Wanner Anfang Januar 2022 seine Pflichtspielpremiere für den FC Bayern. Beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach fielen damals etliche Spieler wegen einer Corona-Infektion aus, Wanner wurde eingewechselt. Nur Dortmunds Youssoufa Moukoko kam in der Bundesliga noch jünger zum Einsatz.

Drei Wochen später verlängerte das große Mittelfeldtalent seinen Vertrag beim Rekordmeister langfristig. Doch die Konkurrenz beim FC Bayern ist riesig, gerade im Mittelfeld: Kimmich, Goretzka, Laimer, Musiala, Müller. Sechs Bundesligaspiele und zwei Einsätze in der Champions League stehen in Wanners Vita, alles Kurzeinsätze. Nach längeren Verletzungsproblemen zum Ende der vergangenen Saison spielte er zuletzt auch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern, traf dort kürzlich sehenswert beim 2:1-Sieg bei der SpVgg Bayreuth.

Zehner in bekanntem System

Nun zieht es ihn nach Elversberg. Der Zweitligist erscheint gut gewählt. Ähnlich wie der FC Bayern spielt das Team von Trainer Horst Steffen im 4-2-3-1. Für Wanner ist in diesem System die Position des Zehners vorgesehen.

Ursprünglich hätte Wanner nach kicker-Informationen an den österreichischen Vizemeister Sturm Graz verliehen werden sollen, dort hätte er in der Europa League gespielt. Graz war seit Monaten interessiert, ein Deal schien nur noch Formsache zu sein, doch er scheiterte kurz vor Schließung des Transferfensters wegen Graz, wie aus Kreisen des FC Bayern zu hören ist. Neben Graz war auch KAS Eupen aus Belgien mit dem deutschen Trainer Florian Kohfeldt interessiert, wegen Graz sagte Wanner dort ab.

Wanner könnte künftig neben Deutschland auch für Österreich, das Heimatland seiner Mutter, spielen. Nationaltrainer Ralf Rangnick hatte ihn bereits einmal zu einem Lehrgang eingeladen, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Wie es mit Wanner und dem FC Bayern weitergeht, soll nach der Saison in Elversberg entschieden werden. Wanner wird dort viel Spielpraxis in einer harten und attraktiven Liga erhalten und soll seinen Teil zum Klassenerhalt beitragen.