Bayern verleiht Demann an Aufsteiger Köln

Kristin Demann (28) wird bis Saisonende vom FC Bayern an Bundesliga-Aufsteiger Köln verliehen. Das gaben beide Klubs am Freitagnachmittag bekannt.

In der Domstadt will die Defensivspezialistin nach mehreren verletzungsbedingten Zwangspausen im vergangenen Jahr wieder mehr Spielpraxis sammeln. Beim FC spielen mit Laura Donhauser, Anja Pfluger, Mandy Islacker und Eunice Beckmann vier Ex-Münchnerinnen. Die polnische Nationalspielerin Weronika Zawistowska ist wie nun Demann von den Bayern an Köln verliehen.

"Wir sind den Bayern dankbar, dass sie uns aufgrund unserer guten Verbindung die Leihe ermöglicht haben", wird Nicole Bender, Sportliche Leiterin der FC-Frauen, zitiert: "Kristin kann in der Innenverteidigung und auf der Sechserposition spielen. Sie bringt Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung mit zu uns und wird unsere Defensive weiter stabilisieren. Die Verpflichtung von Kristin zeigt, dass wir in der Entwicklung unseres Frauenfußballbereichs auf einem guten Weg sind."

Nur zwei Teams defensiv noch anfälliger

Die Kölnerinnen sind aktuell Siebter, haben in zwölf Spielen aber bereits 25 Gegentreffer einstecken müssen - mit Bremen (29) und Mit-Aufsteiger Jena (41) sind nur zwei Teams noch anfälliger.

"Ich freue mich sehr, hier zu sein und für den FC zu spielen", erklärt Demann nach ihrem Schritt zum FC: "Die Hinserie der Bundesliga hat den Eindruck bestätigt, dass der FC eine ambitionierte Mannschaft hat, die Wert legt auf guten Fußball. Ich bin glücklich, jetzt ein Teil davon zu sein und möchte mit viel Einsatz und guten Leistungen zu einer hoffentlich erfolgreichen Rückrunde beitragen."

Demann spielt seit 2017 für die Münchnerinnen und schoss in bisher 67 Pflichtspielen fünf Tore für den FC Bayern. Der Vertrag der 28-Jährigen beim amtierenden deutschen Meister läuft noch bis 2023.