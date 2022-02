Bayern verlängert mit Manager Pesic

Der FC Bayern Basketball hat den Vertrag mit Manager Marko Pesic verlängert.

Marko Pesic beim FC Bayern Basketball an Bord. imago images/Jan Huebner

Zum Saisonende wäre der Vertrag von Pesic ausgelaufen, nun vereinbarten beiden Seiten eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2025. Bei den Münchnern genießt der ehemalige Nationalspieler große Wertschätzung. "Gerade in der aktuell sehr herausfordernden Zeit stellt Kontinuität einen besonderen Wert dar. Es ist unbestritten, dass Marko mit seinem engagierten Office-Team selbst in der sehr schwierigen Phase der Corona-Pandemie dafür gesorgt hat, den Basketball als wichtigen Teil des FC Bayern zu entwickeln und ihn inzwischen auch international auf hohem Level zu etablieren", sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Pesic ist seit 2011 für den FCBB tätig. Der heute 55-Jährige war zunächst Sportdirektor und stieg später zum Geschäftsführer auf. Mit Pesic an Bord wurden die Bayern 2014, 2018 (Double) und 2019 Meister, zogen in die Euroleague und haben für die europäische Eliteliga inzwischen ein festes Startrecht. Mit dem SAP Garden wird der FCBB außerdem eine neue Heimat erhalten, die moderne Multifunktionsarena befindet sich derzeit in Bau.

"Es ist kein Geheimnis, dass dieser Verein und die Entwicklung des FC Bayern Basketball für mich eine Herzensangelegenheit sind. Es tut gut zu wissen, dass der Verein weiter so loyal und motivierend hinter diesem spannenden Projekt steht", sagt Pesic.