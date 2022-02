Bayern verlängert langfristig mit Top-Talent Vidovic

Der FC Bayern München hat sein nächstes Top-Talent mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet: Gabriel Vidovic (18) unterzeichnete vorzeitig bis Juni 2025.

Das neue Arbeitspapier des Offensivspielers geht am 1. Juli automatisch in einen Profivertrag über, wie die Bayern auf ihrer Website mitteilten. Kürzlich hatten die Münchner bereits den 16-jährigen Paul Wanner langfristig an den Verein gebunden.

"Gabriel Vidovic ist ein Spieler, der technisch sehr talentiert ist und aus den Zwischenräumen für große Torgefahr sorgt", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert: "Er spielt seit sechs Jahren bei uns, wurde am FC Bayern Campus bestens ausgebildet und soll bei unseren Profis den nächsten Schritt machen."

Der gebürtige Augsburger Vidovic kam im Sommer 2016 vom FCA zum Nachwuchs des FC Bayern. Mit zwölf Toren und sieben Assists bei 20 Einsätzen in der Regionalliga Bayern ist der kroatische Juniorennationalspieler in der laufenden Saison Topscorer der zweiten Mannschaft. Dort agierte er mal im offensiven Mittelfeld, mal als Mittelstürmer, mal als hängende Spitze.

"Alles dafür tun, um noch lange für Bayern spielen zu können"

"Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des Vereins und möchte mich bei allen beim FC Bayern bedanken, die meinen bisherigen Weg begleitet haben", sagt Vidovic in einem ersten Statement: "Ich weiß, dass das jetzt erst ein kleiner Schritt war, aber ich werde alles dafür tun, um noch lange für den FC Bayern spielen zu können."

Profi-Cheftrainer Julian Nagelsmann lässt Vidovic seit Spätherbst regelmäßig mit den Profis trainieren. Im Achtelfinalhinspiel in der Champions League in Salzburg stand er erstmals im Kader.