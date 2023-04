Bayern verlängern Vertrag mit Herrmann

Der FC Bayern München hat seine Mittelfeldspielerin Nike Herrmann mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die 21-Jährige soll ab Sommer verstärkt bei der Ersten trainieren.

Wie die Münchner am Mittwoch vermelden, unterschrieb die 21-jährige Herrmann einen Vertrag über zwei Jahre. Sie spielt seit 2017 beim FC Bayern und durchlief ab der U 17 alle Jugendteams des Vereins. Ab Sommer wird Herrmann verstärkt mit der ersten Mannschaft trainieren.

Nathalie Bischof, Koordinatorin der Talentförderung am Bayern-Campus, wird in der Medienmitteilung des Vereins zur Vertragsunterschrift zitiert: "Nike ist das Paradebeispiel einer Spielerin, die sich über die eigene Talentförderung des FC Bayern entwickelt hat. Sie zeigt, dass man sich mit Disziplin und Fleiß diesen Weg erarbeiten kann." Inzwischen sei die Mittelfeldspielerin eine Führungskraft in der zweiten Mannschaft.

Ausgebildete Physiotherapeutin

Herrmann kommt bereits auf 38 Einsätze in der 2. Bundesliga. Die ausgebildete Physiotherapeutin sieht sich bereit für die kommenden Aufgaben: "Persönlich habe ich im letzten Jahr spielerisch, technisch und mental einen großen Fortschritt erzielt. Jetzt ist es so weit, meine Fähigkeiten weiter auszubauen und mich in jeglicher Hinsicht zu verbessern."