Bayern und Rekordmann Kane deklassieren Bochum - Köln verspielt Führung in Bremen

Der FC Bayern hat Bochum zur Oktoberfestzeit mit 7:0 deklassiert, Kane-Dreierpack inbegriffen. Dortmund siegt dank Reus gegen Wolfsburg, Union unterliegt forschen Hoffenheimern, während Leipzig, Augsburg und Bremen Gladbach, Mainz und Köln sieglos halten.

Der FC Bayern bleibt auf Kurs und fährt gegen den VfL Bochum einen locker und leicht erspielten Wiesn-Heimsieg ein. Beim 7:0 trafen der nicht unbedingt von Beginn erwartete Choupo-Moting und Kane gleich in der Startphase, de Ligt und Sané stockten bis zur Pause auf 4:0 auf. Die zuletzt offensiv so schussfreudige Letsch-Elf kam in München kaum zum Zug, während Kane nach der Pause per Handelfmeter sowie in der Schlussphase weiter erhöhte und Historisches vollbrachte: Der Engländer ist der erste Bayern-Profi, der mit sieben Toren an den ersten fünf Spieltagen startete. Joker Tel komplettierte die Torschützenliste beim Rekordmeister.

Reus erlöst den BVB

Bis zur 69. Minute dauerte es in Dortmund, ehe die BVB-Fans beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg jubeln konnten. Routinier Reus drückte eine Brandt-Hereingabe geschickt in die Maschen, der Bann war gebrochen. Effiziente Westfalen fügten Niko Kovacs Wölfen am Ende die zweite Saison-Niederlage hinzu.

Der 1. FC Union hat nach dem bitteren 0:1 von Madrid eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die in dieser Saison bislang sehr forschen Hoffenheimer setzte es an der Alten Försterei eine 0:2-Niederlage, die Kramaric mit einem selbst herausgeholten Elfmeter und Beier besiegelten. Die TSG zählt derzeit mit zwölf Punkten zur Spitzengruppe, Union nicht.

Der bislang in dieser Spielzeit nicht gerade formstarke Werner war Matchwinner in Mönchengladbach. In der 75. Minute traf der eingewechselte Nationalstürmer bei der Rückkehr von Max Eberl an alte Wirkungsstätte (Schmähplakat der Borussen-Fans inklusive) aus äußerst spitzem Winkel mit Wucht zum 1:0-Siegtreffer ins Netz. RB zählt wie Stuttgart und Hoffenheim mit zwölf Punkten zu den Bayern-Jägern (13).

Demirovic lässt FCA jubeln - Kölner warten weiter

In Augsburg trafen sich die zuvor sieglosen Hinterbänkler FCA und Mainz 05. Die Rheinhessen erwischten den besseren Start und führten durch Ajorques Kopfball. Das vermeintlich 2:0 durch Bell fand nach Check keine Anerkennung, im Gegenzug glich Demirovic aus und traf auch zum 2:1. Die Maaßen-Elf überstand Rot gegen Engels (62., nach VAR) unbeschadet.

Wie Mainz muss auch Köln weiter auf seinen ersten Sieg warten. Die Geißböcke verloren am Samstagabend in Bremen nach Führung mit 1:2. Selke traf an alter Wirkungsstätte für einen zunächst überlegenen "Effzeh", Schmid konterte nach Ducksch-Traumpass noch vor der Pause mit dem 1:1. Als Werder-Coach Ole Werner im zweiten Durchgang Njinmah einwechselte, sorgte dieser beim ersten Ballkontakt für den Siegtreffer.

VfB schreibt Erfolgsgeschichte weiter

Der VfB Stuttgart schrieb am Freitag seine Erfolgsstory in dieser noch jungen Saison per 3:1 über Darmstadt 98 fort. Wieder war Goalgetter Guirassy tragende Offensivsäule der Schwaben, die in der "Hoeneß-Tabelle" den vierten Rang belegen und sich auch von einem Zagadou-Eigentor zum 0:1 aus der Fassung bringen ließen. Die Lilien indes bleiben sieglos.