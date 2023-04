Bayern und der Spagat zwischen Tokio und dem Tegernsee

Das Rennen um die deutsche Meisterschaft ist zwar längst noch nicht entschieden, doch die neue Saison wirft bereits ihre Schatten voraus. Derzeit arbeitet der FC Bayern an einem Fahrplan für die Sommervorbereitung - und diese werden die Münchner in Tokio und am Tegernsee abhalten.

Trainingsgruppe an der Säbener Straße - und im Sommer dann auch am Tegernsee und in Tokio. IMAGO/Ulrich Wagner

Abläufe einschleifen, neue Spieler integrieren und die Idee von Trainer Thomas Tuchel mehr und mehr verinnerlichen: All diese Aufgaben hat der FC Bayern im kommenden Sommer zu bewältigen - und all das wird er in Tokio und am Tegernsee angehen: Zwischen dem 15. und 20. Juli residiert der Rekordmeister vor den Toren Münchens, ehe er am 24. Juli für elf Tage nach Asien aufbricht und zum ersten Mal seit 2008 in Japan zu Gast ist.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Bayern in den USA auf die Saison vorbereitet, nun zieht es sie nach Fernost, wo drei Testspiele geplant sind - fest steht bislang allerdings nur, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am 29. Juli Kawasaki Frontale gegenüberstehen wird. Die anderen beiden Gegner sind ebenso noch offen wie das zweite Reiseziel in Asien.

Dass sich der deutsche Rekordmeister nach Japan aufmacht, dient in erster Linie dem Wachstum. Allerdings wissen sie beim FC Bayern, dass sie einen Spagat zu meistern haben. "Der FC Bayern hat in Asien eine riesige Fangemeinde, die kontinuierlich wächst. Wir wollen die große Begeisterung für unseren Sport in der Region weiter vorantreiben und die Menschen mit unserem Team vor Ort begeistern", sagt Marketing-Vorstand Andreas Jung, während Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender erklärt: "Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Klubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten. Gleichzeitig wollen wir unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben."