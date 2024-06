Bayern und der Fluch des vergangenen Sommers

Joao Palhinha vom FC Fulham soll neuer Sechser beim FC Bayern werden. Nach kicker-Informationen laufen die harten Verhandlungen mit den Engländern offen, korrekt und konstruktiv, die Klubs nähern sich im Ablösepoker an. Die Münchner verfolgt dabei allerdings der Fluch des vergangenen Spätsommers, als sie für den Portugiesen am letzten Tag des Transferfensters überteuerte 65 Millionen Euro geboten hatten. Von dieser Summe träumt Fulham erneut, realistischer dürften 45 Millionen Euro plus Boni sein; der Spieler wird am 9. Juli bereits 29 Jahre alt.