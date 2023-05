Bayern und der FCK: Düpiert vom ersten Tag an

Der große FC Bayern wird 1997/98 von Aufsteiger Kaiserslautern entthront. Drei Ex-Münchner erinnern sich an das verlorene Titelrennen vor 25 Jahren.

Der 1. FC Kaiserslautern ärgerte den FC Bayern in der Saison 1997/98 - vom ersten Spieltag an. imago images

Black Friday. Mit einem schwarzen Freitag verbinden heute viele Menschen nur diesen Tag Ende November. Jene in den USA erfundene, enthemmte Konsum- und Rabattschlacht. Dabei stehen schwarze Freitage in der Historie für verschiedene Unglücksereignisse auf der ganzen Welt. Weit weniger tragisch, aber sportlich erlebte der FC Bayern in der Saison 1997/98 so manchen schwarzen Freitag.

Doch dazu später mehr. Denn begonnen hat alles an einem Samstag. Die Sonne schien über dem Münchner Olympiastadion, und alle waren irgendwie glücklich. Die Bayern und ihre Fans freuten sich als Meister nach makelloser Vorbereitung auf einen makellosen Saisonstart gegen einen Aufsteiger. Der 1. FC Kaiserslautern und seine treuen Anhänger freuten sich über die direkte Rückkehr auf die große Bühne. Das erste Jahr 2. Liga war endlich vorbei, der Betriebsunfallschaden repariert.

Am späten Nachmittag freuten sich dann nur noch die Gäste - wie im Rausch. Durch ein spätes Kopfballtor von Michael Schjönberg zum 1:0-Sieg düpierte der Aufsteiger die Bayern direkt zum Start. Es sollte nicht das letzte Mal bleiben, aber das konnte trotz dieses Coups ja keiner ahnen. Bei den Bayern übte man überraschend sachte Kritik. Uli Hoeneß vermisste zwar das "kämpferische Element", doch Präsident Franz Beckenbauer fand: "Man hat gesehen, dass da etwas heranwachsen kann."

Man müsste dem Kaiser noch einen Hellseher-Orden verleihen - hätte er den FCK gemeint. Auch die FCB-Profis gaben sich gelassen. Thomas Strunz sagte: "Es sind noch 99 Punkte zu vergeben, wenn wir 70 holen, ist alles in Ordnung." 71 hatten 1997 für die Schale gereicht. Und obwohl die Bayern auch im zweiten Spiel nur 1:1 in Gladbach spielten, war sich Oliver Kahn sicher: "Es ist nur eine Frage der Zeit, wir stehen bald wieder oben."

Immer wieder freitags trumpft der FCK auf

Nun, es kam anders. Nach Spieltag eins und drei durfte der KSC kurz den Ausblick an der Tabellenspitze genießen, ehe es sich die schon nach der zweiten Runde bestplatzierten Lauterer auf dem Platz an der Sonne gemütlich machten. Dabei trumpfte die Mannschaft von Otto Rehhagel gerne dann auf, wenn die Sonne unterging oder längst verschwunden war. Je nach Jahreszeit. Womit wir beim Freitag wären.

Am 5. Spieltag, beim 3:1 in Bochum, bestritt der FCK sein erstes von 13 Freitagsspielen in dieser Saison. In Spielzeiten mit 18 Mannschaften wurden nur Dresden (15-mal 1992/93, 14-mal 1993/94) und Uerdingen (14-mal 1995/96) öfter zu diesem Termin angesetzt. Für den Fritz-Walter-Klub waren diese Flutlichtauftritte Gold wert. In Bezug auf die Tabelle - kein Team holte in der Ligahistorie mehr als jene 28 Punkte in Freitagsspielen - und die Psyche. Die eigene und die der Widersacher.

Während die Lauterer Profis nach erfolgreichem Spieltagsauftakt von Rehhagel auch mal bis Dienstag in die Freizeit entlassen wurden, waren es für die Bayern meist schwarze Freitage. Die sich teilweise fest ins Gedächtnis gebrannt haben. "Die haben immer am Freitagabend vorgelegt", sagt Markus Babbel, als er 25 Jahre später vom kicker nach seinen spontanen Erinnerungen an 1997/98 gefragt wird: "Ich weiß nicht, wie oft sie dann in der 88., 92. oder 93. Minute noch die Spiele für sich entschieden haben. Wir kamen dadurch immer unter Druck, nachlegen zu müssen. Das war mental sehr schwierig und hat mich wahnsinnig genervt."

Flutlicht auf dem Betze - eine ganz besondere Stimmung. imago images

Babbel hadert ein wenig: "Wir hätten gerne auch öfter am Freitag gespielt. Abendspiele sind immer etwas Besonderes." Speziell auf dem Betzenberg. "Wenn der mal brennt, kannst du dich anschnallen. Da kommen ein Druck und eine Dynamik zustande, die schwer zu halten sind. Das hat man damals auch teilweise im Europacup gesehen. Da gibt’s nicht viele Vereine, die das toppen", gesteht Babbel, der in vier Jahren bei Liverpool auch die Anfield Road als Wohnzimmer kennenlernte: "Auf dem Betze war es auch für den großen FC Bayern schwer. Paul Breitner wollte schon früher lieber die Punkte per Post hinschicken als anzutreten."

Das Fritz-Walter-Stadion als großer Faktor

Das über der 100.000-Einwohner-Stadt thronende Fritz-Walter-Stadion mit seinen damals 38.000 Plätzen war ein großer Faktor. "Wenn du den Berg hochfährst und am Felsen aus dem Bus steigst, das war schon besonders", findet Dietmar Hamann: "Die Stimmung war herausragend. Und die Bayern konnten sie nie wirklich leiden, die Pfälzer. Das haben sie dich wissen lassen." Thomas Helmer erinnert sich an "Feuerzeuge und Schirmstöcke, mit denen versucht wurde, uns durch den Zaun zu piksen. Man sollte sich zwar nie von so etwas einschüchtern lassen, aber ein bisschen Ehrfurcht hatten wir schon."

Wenn ich den in Kaiserslautern spielen sehe, dann habe ich den Eindruck, der war bei uns ein Jahr in der Schauspielschule. Uli Hoeneß über Ciriaco Sforza 1997

Die wurde nicht kleiner, als Lautern die Bayern auch im Rückspiel düpierte. Diesmal mit 2:0 und natürlich am Freitagabend, an dem der FCB nur zweimal randurfte. Bei danach sieben Punkten Rückstand Anfang Dezember schaltete Hoeneß in den Attacke-Modus.

Vor allem zwei bekamen ihr Fett weg: der 1995/96 bei Bayern angestellte FCK-Regisseur Ciriaco Sforza: "Wenn ich den in Kaiserslautern spielen sehe, dann habe ich den Eindruck, der war bei uns ein Jahr in der Schauspielschule. Auch in Mailand war er nur ein Stehgeiger". Und Rehhagel, den der Bayern-Manager im April 1996 nach nur zehn Monaten entlassen hatte: "Rehhagel kann noch siebenmal mit Kaiserslautern Meister werden, trotzdem wird er kein Trainer für den FC Bayern. In Kaiserslautern hat er einen Haufen hungriger Leute, denen muss er nur sagen, da oben ist die Sonne."

Der FCK blieb bis zur rauschenden Abschlussparty auf dem Sonnendeck. Auch, weil das bereits im März 1998 von Trainer Giovanni Trapattoni per legendärer Wutrede ("Schwach wie eine Flasche leer") öffentlich zerlegte Bayern-Team Lauterns Schwächephase im März und April mit nur drei Punkten aus vier Spielen nicht zum Machtwechsel nutzten konnte. Nachdem das 0:0 der Bayern in Duisburg am 33. Spieltag die Niederlage im Meisterrennen besiegelte, übermittelte auch der wegen der eigenen Leistung wütende Hoeneß "eine ehrliche Gratulation. Sie wurden verdient Meister". Mit und - vor allem - dank Rehhagel.

"Der Titel passt perfekt zu Rehhagel, der ein herausragender Trainer für Bremen, Kaiserslautern und das griechische Nationalteam war", sagt Babbel und blickt kritisch auf die eigene Zusammenarbeit: "Bei uns hat es überhaupt nicht gepasst. Das wäre, wie wenn du den Eiffelturm nach Kaiserslautern stellst. Otto Rehhagel ist ein Typus, der im Mittelpunkt stehen muss und sich als Star gesehen hat. Das geht als Trainer beim FC Bayern aber nicht." Hamann, wenn schon düpiert, freute und freut sich hingegen für Rehhagel: "Wegen mir haben sie ihn nicht rausgeschmissen, da haben andere ihre Spielchen gemacht. Ich hatte ein super Verhältnis zu ihm. Er hat immer wieder super Sachen gesagt, nicht nur über Fußball, sondern auch übers Leben, die hängen geblieben sind."

Auch Helmer, dem Rehhagel "ein-, zweimal vor Uli Hoeneß und anderen den Arsch gerettet hatte", kam im Nachhinein das Gefühl: "Wenn man es jemandem gönnt, dann ihm." Er habe sich in den Jahren danach bei Rehhagel entschuldigt: "Wir haben als Mannschaft dafür gesorgt, dass er gehen musste, weil wir schlecht gespielt haben. Das war nicht seine Schuld. Er ist ein fantastischer Typ. Ich habe später verstanden, warum er etwa in Bremen so viel Erfolg hatte: Er hat sich immer vor seine Spieler gestellt, die waren ihm wirklich heilig."

Die Mischung aus Kämpfern und guten Fußballern, da hat Rehhagel wirklich was Tolles zusammengestellt. Markus Babbel

So auch in Kaiserslautern, wo er bei allem Zusammenhalt eine Mannschaft trainierte, die unter dem Etikett Aufsteiger eine Art Mogelpackung war. "Das war eine gestandene Truppe mit Nationalspielern. Wenn ich allein an Olaf Marschall denke. Das war ein herausragender Stürmer und für mich einer der am meisten unterschätzten Spieler, die es je in Deutschland gab", sagt Babbel: "Er hat es zwar trotzdem zum Nationalspieler geschafft, hatte aber nie das Standing, das er aufgrund seines Könnens verdient gehabt hätte. Die Mischung aus Kämpfern und guten Fußballern, da hat Rehhagel wirklich was Tolles zusammengestellt." Wobei er auch auf viele nach dem Abstieg verbliebene Säulen bauen konnte.

Die finanziellen Unterschiede waren damals noch nicht so riesig. Der FCK setzte 1997/98 etwa 65 Millionen Mark um, die Bayern rund 200 Millionen. Bremen ist ein aktuell vergleichbares Beispiel. Werder, vor der Zweitligasaison 2021/22 40 Jahre am Stück ein teilweise erfolgreicher Erstligist, rechnet in der laufenden Bundesligasaison mit etwa 105 Millionen Euro Umsatz, während der FC Bayern für die vergangene 665,7 Millionen vermeldete. Aus etwa einem Drittel wurde weniger als ein Sechstel - und Aufsteiger Bremen hat mit dem Titel rein gar nichts zu tun.

Das dachte man 1997/98 zunächst auch beim FCK. Wurde er von den Bayern unterschätzt? "Du hast sie nicht als den Topkonkurrenten angesehen. Erst mit der Zeit und spätestens nach der zweiten Niederlage war klar, die lassen nicht locker, jetzt wird’s eng", erzählt Babbel: "Im Nachhinein wäre eigentlich klar gewesen, dass diese Mannschaft um den Titel mitspielen kann." Womit er weder FCB-Versäumnisse noch die historische Leistung des FCK schmälern will: "Wir sind schlussendlich an unserer Überheblichkeit gescheitert. Dennoch: Aufzusteigen und so durch- zuziehen war grandios. Da sage selbst ich als Leidtragender: Chapeau, so etwas wird es nie mehr geben."

Für Bayern blieb 1998 der Pokalsieg als Trost - inklusive eines gewonnenen Fluchtlichtspiels auf dem "Betze". 2:1 im Achtelfinale, an einem Dienstag. In der Saison darauf revanchierten sich die Bayern dann erst recht für all die schwarzen Freitage. Sie wurden Meister und warfen den FCK im Viertelfinale mit 2:0 und 4:0 (auswärts!) achtkantig aus der Champions League - an zwei Mittwochabenden.

