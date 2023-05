Bayern und BVB siegen klar - Union gewinnt CL-Duell - Jubel in Bochum

Der FC Bayern hat gegen Schalke an diesem 32. Spieltag haushoch gewonnen und gegenüber Dortmund vorgelegt, das mit einem 5:2 über Gladbach kontern konnte. Union gewinnt das CL-Duell mit Freiburg, Bochum im Keller gegen Augsburg. Der Derbysieger im Rhein-Main-Gebiet heißt Eintracht Frankfurt.

Der FC Bayern hat am 32. Spieltag gegenüber Verfolger Dortmund vorgelegt und den BVB-Revierrivalen Schalke klar mit 6:0 geschlagen. Müller nutzte das Startelfmandat zu seinem siebten Saisontor (21.), Kimmich mit seinem ersten BL-Elfmetertor (29.) und Gnabry mit einem Doppelpack nach der Pause schraubten das Resultat in die Höhe. Auch Tel (5. BL-Tor) und Mazraoui durften gegen chancenlose Knappen noch. Die Tuchel-Elf steht damit bei 68 Punkten - und Dortmund musste am Abend gegen Gladbach nachziehen.

Der BVB tat dies, legte vor 81.365 Fans gegen Mönchengladbach los wie die Feuerwehr und führte nach gut einer halben Stunde schon mit 4:0. Haller glänzte mit einem Doppelpack, das dritte BVB-Tor gelang ihm mit einem feinen Hackentrick. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste etwas auf, Bensebaini und Stindl sorgten für einen kurzen Hoffnungsschimmer, ehe Reyna (90.+4) den Torreigen so beendete, wie ihn Malen früh (5.) eröffnet hatte - mit einem klassischen Abstauber. Es bleibt also beim schmalen Vorsprung von einem Punkt, den die Bayern mit in den Endspurt nehmen.

Bochum an Schalke vorbei - TSG bangt weiter

Der VfL Bochum profitierte von der Schalker Niederlage in München und sprang durch ein 3:2 gegen den FC Augsburg zumindest vorübergehend aus den "Flop 3" der Bundesliga. Antwi-Adjei (2.) beruhigte die angespannten Nerven im Revier, nach Maiers Ausgleich dauerte es bis zu einem Doppelpack von abgefälschten VfL-Schüssen nach einer Stunde Spielzeit, damit für vermeintlich klare Verhältnisse gesorgt war. Yeboah ließ den VfL zittern (85.), doch Augsburg musste sich schließlich beugen. Mit der Konsequenz: Der FCA ist noch nicht aus dem Schneider.

Gleiches gilt für die TSG Hoffenheim nach dem 1:2 in Wolfsburg. Kaminski (15.), Waldschmidt (75.) und Guilavogui (90.+3, Eigentor) trafen in diesem Spiel, das die Hoffnungen der Niedersachsen aufs internationale Geschäft nährte. Hoffenheim bleibt bei 32 Punkten stehen.

Becker-Show vor der Pause - Grifo frech beim Elfmeter

Im Kampf um den Einzug in die Champions League gelang dem 1. FC Union ein vor allem vor der Pause herbeigeführter 4:2-Heimsieg gegen den direkten Rivalen SC Freiburg. Becker war der Mann des ersten Abschnitts: zwei Treffer, ein Assist - und Torjubel mit der Spiderman-Maske. Nach der Pause (3:0) kamen die Breisgauer durch Gulde und einen von Grifo rotzfrech gelupften Elfmeter zwischenzeitlich heran, aber nicht mehr zu Zählbarem. Denn Joker Laidouni machte assistiert von Becker (vier Scorerpunkte!) alles klar (80.). Union damit drei Punkte vor Freiburg und vorerst Dritter im Tableau.

Glasner in der Loge: Eintracht-Derbysieg gegen Mainz

Ein in der Rückrunde eher seltenes Erfolgserlebnis in der Liga feierte Eintracht Frankfurt im Derby per 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05. Während Kamadas Elfmeter zum 1:0 noch eine Zitterpartie war, zählt Butas Schuss kurz vor der Pause zur Kategorie Traumtor. Auch Kolo Muani durfte in Abwesenheit des gesperrten Trainer Oliver Glasner (sah den Sieg von der Loge aus) noch einnetzen und für klare Verhältnisse sorgen (59.). Die SGE zog durch den Sieg am Lokalrivalen vorbei und wahrte in der Liga die Chance auf einen Platz im internationalen Geschäft.

Hertha mit dem Rücken zur Wand - VfB am Sonntag

Am Freitagabend hatte der 1. FC Köln diesen 32. Spieltag mit einem deutlichen Heimsieg gegen Hertha BSC eröffnet und einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand in ein 5:2 gedreht. Während die Baumgart-Elf die 40-Punkte-Hürde nehmen konnte, stehen die Berliner mehr denn je mit dem Rücken zur Wand - und vor einem neuerlichen Abstieg aus der Bundesliga.

Das Restprogramm des Spieltags sieht wie folgt aus: Am Sonntag ist der VfB Stuttgart im Abstiegskampf zu Hause gegen Leverkusen dran, RB Leipzig im Anschluss mit Blick auf das CL-Ticket gegen Werder Bremen.