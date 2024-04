Bayern und BVB mit Mixed-Teams dabei: DAZN startet "Infinity League"

DAZN startet als weltweit führende Sport- und Unterhaltungsplattform die "Infinity League", ein innovatives Indoor-Fußball-Event, das "die Fußballwelt revolutionieren" soll. Der Startschuss fällt am 26. Mai 2024.

Ein neues Fußball-Zeitalter: Am 26. Mai 2024 startet die "Infinity League". DAZN

Am Turnier werden unter anderem Mixed-Teams vom FC Bayern und Borussia Dortmund teilnehmen, mit Delay Sports Berlin kommt der reichweitenstärkste Amateurverein Deutschlands hinzu. Als namhafte Partner sicherte sich DAZN neben dem kicker als reichweitenstärkstem Sport-Publisher auch die Unterstützung vom Majorlabel Warner Music Central Europe und dem Musikverlag Warner Chappell Music Germany.

"Die Infinity League markiert einen Wendepunkt in der Sportunterhaltung, indem sie Fußball-Tradition mit Innovation, Frauen- und Männersport, Gen Z und Mainstream, Spitzenfußball, Musik und Content Creators und viel mehr miteinander verbindet", ist Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN, überzeugt: "Dieses Event wird die Fans begeistern und eine neue Ära des Sport-Entertainments einläuten. Wir sind begeistert, gemeinsam mit unseren starken Partnern den Fans in Deutschland und der ganzen Welt dieses magische Ereignis präsentieren zu können."

Jeder Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft

Bei der "Infinity League" kommen weibliche und männliche Teams der Bundesliga-Klubs in einem Fußball-Event am 26. Mai 2024 im BMW Park in München zusammen. Neben Bayern, dem BVB und Delay Sports Berlin könnten bis zum Event weitere hochkarätige Klubs hinzukommen.

Das Format sei "ebenso innovativ wie divers", denn: Es werden gemischte Teams gegeneinander antreten, bestehend aus Legenden, Nachwuchsspielerinnen und -spielern und ambitionierten, mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content Creators.

Jeder teilnehmende Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten (zwei Halbzeiten à zehn Minuten). Es wird eine Gruppenphase im System Jeder-gegen-jeden mit anschließenden Platzierungsspielen geben. In jedem Match treffen jeweils die Frauen und die Männer der jeweiligen Klubs eine Halbzeit aufeinander. Das zunächst auf einen Tag angelegte Hallenturnier soll auch mit Gamification-Elementen aufgelockert werden.

"Starke Signale, die wir ausdrücklich unterstützen wollen"

"Die Infinity League ist ein innovatives Konzept, das die Grenzen des Sports neu definiert und die Zuschauer in den Bann ziehen wird", betont Alexander Wagner, kicker-Chefredakteur: "Insbesondere die Nutzung spannender Technologien und der Einsatz gemischter Teams sind starke Signale, die wir ausdrücklich unterstützen wollen. Wir freuen uns darauf, als Medien-Partner an diesem Event teilzuhaben und die Begeisterung mit den Fans zu teilen."

Die "Infinity League" wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 im Free-TV zu sehen sein und darüber hinaus auch auf allen relevanten Social-Media-Plattformen sowie den kicker-Kanälen abgebildet werden.