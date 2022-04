Bayern trotzt Turbulenzen in Freiburg - VfB hadert mit Chancenwucher

Nur einen Heimsieg brachte der Samstagnachmittag in der Bundesliga hervor: Bayern trotzte den Turbulenzen in Freiburg, Bochum überraschte Hoffenheim, Magath verlor in Leverkusen, Frankfurt patzte gegen Fürth und Stuttgart haderte in Bielefeld mit der Chancenverwertung.

Unterschiedliche Gefühle: Bayern-Torschütze Serge Gnabry hebt ab, Atakan Karazor ist bedient. Getty Images (2)