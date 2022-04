Bayern trotzt Turbulenzen in Freiburg - RB stiehlt BVB gewaltig die Show

Die nächste deutsche Meisterschaft des FC Bayern rückt immer näher, weil die Münchner am Samstag klar in Freiburg gewannen und der BVB am Abend gegen Leipzig verlor. Im Keller schob sich Bielefeld an Hertha vorbei.

BVB verliert im ausverkauften Stadion mit 1:4

Borussia Dortmund hat das voller Vorfreude erwartete Spitzenspiel vor 81.365 Zuschauern mit 1:4 gegen RB Leipzig verloren. Der BVB ließ am Samstagabend seine Chancen in der Anfangsphase aus und wurde dafür von Laimer nach 21 Minuten eiskalt bestraft. Wenig später stellte der Österreicher gar auf 2:0 (30.). Nach der Pause war Dortmund offensiv zu harmlos, weswegen RB mit einer genialen Kombination auf 3:0 durch Nkunku erhöhen durfte (58.). Das 1:3 von Malen brachte nur 120 Sekunden Hoffnung (84.), weil Dani Olmo sehenswert den 4:1-Endstand herstellte (86.). Angesichts von nun neun Punkten Rückstand können die Westfalen den Titel wohl abhaken.

Fünf Tore nach der Pause: Bayern schlägt Freiburg

Auch weil die Bayern am Samstagnachmittag den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung machten: Die Münchner gewannen mit 4:1 in Freiburg und bestanden damit ihre Generalprobe fürs nahende Champions-League-Viertelfinale gegen Villarreal. Nach einer müden ersten Hälfte brachte ein Freistoß Kimmichs den entscheidenden Impuls. Goretzka köpfte bei seinem Startelf-Comeback ins leere Tor ein, weil Flekken am Ball vorbeisegelte (58.). Die schnelle Antwort hatte Joker Petersen parat, der nur 17 Sekunden nach Einwechslung auf 1:1 stellte (63.). Bayern-Joker Gnabry sorgte vor Anbruch der Schlussviertelstunde aber fürs Münchner 2:1 (73.), Coman und Sabitzer machten schließlich den Deckel drauf (82., 90.+6). Wechsel-Wirren gab es in einer turbulenten zweiten Hälfte auch noch - alles zum Münchner Wechselfehler in Freiburg lesen Sie hier.

Magaths Rückkehr auf die Bank misslingt

Felix Magath ist zurück in der Bundesliga, doch bei seinem Comeback auf der Trainerbank kassierte Hertha BSC die 16. Liganiederlage: Beim 1:2 in Leverkusen hatten es vor allem die letzten zehn der ersten 45 Minuten in sich. Bayer 04 ging durch einen Doppelschlag von Alario und Bellarabi (35., 40.) in Führung, auf den Darida eine schnelle Antwort fand (42.). Nach dem Seitenwechsel hatte die Werkself ein Chancenplus, doch es sollte beim knappen Sieg bleiben. Während Leverkusen Rang drei festigte, wurde Hertha von Bielefeld auf Rang 17 verdrängt.

VfB-Chancenwucher kostet Sieg in Bielefeld

Denn die Arminia kam trotz Pausenrückstand zu einem durchaus glücklichen 1:1-Remis gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben begannen schwungvoll und gingen nach 25 Minuten durch einen von Kalajdzic verwandelten Handelfmeter in Führung. Vor dem Seitenwechsel lief Marmoush noch alleine aufs Arminia-Tor zu, doch ließ das 2:0 leichtfertig liegen (40.). Ein wenig aus dem Nichts glich Bielefeld durch Krüger aus (59.), ehe der Stuttgarter Chancenwucher seine Fortsetzung fand. Exemplarisch die 78. Minute, in der der VfB eine aussichtsreiche Dreifachchance binnen Sekunden ungenutzt ließ.

SpVgg-Keeper Linde entnervt Frankfurt

Eintracht Frankfurt misslang die Generalprobe für das heiß ersehnte Europa-League-Heimspiel gegen Barcelona am Donnerstag: Die Hessen kamen zu Hause nicht über ein 0:0 gegen Schlusslicht Fürth, das erst den zweiten Auswärtspunkt sammelte, hinaus. Frankfurt entwickelte zu wenig Durchschlagskraft - und was aufs Tor kam, entschärfte der gut aufgelegte Fürther Keeper Linde. Mit nun 39 Punkten bleibt die SGE im Niemandsland der Tabelle.

Doppelpacker Asano trifft Hoffenheim ins Mark

Die TSG 1899 Hoffenheim kassierte derweil den nächsten Nackenschlag nach dem 0:3 in Berlin vor der Länderspielpause: Die Kraichgauer unterlagen zu Hause Aufsteiger Bochum mit 1:2. Matchwinner beim VfL war Doppelpacker Asano (28., 59.). Für die Hoffenheimer traf unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick nur Nationalspieler Raum. 1899 liegt vor dem Abendspiel dennoch weiter nur einen Punkt hinter dem Vierten aus Leipzig.