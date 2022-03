Bayern trifft im Viertelfinale auf Villarreal - Zweimal La Liga gegen Premier League

Der FC Bayern geht den großen Brocken im Viertelfinale der Champions League aus dem Weg. Der deutsche Rekordmeister trifft auf den FC Villarreal. Dazu gibt es zwei englisch-spanische Duelle.

Bei der am Freitagmittag in Nyon durchgeführten Auslosung wurde dem FC Bayern der derzeit Siebte von La Liga zugelost, der im Achtelfinale überraschend Juventus Turin ausgeschaltet hatte. Zunächst wird der FCB in Spanien antreten, das Rückspiel findet in der Allianz-Arena statt.

Sollte der Bundesliga-Tabellenführer das Halbfinale erreichen, würde das Team von Julian Nagelsmann auf den Gewinner der Paarung von Jürgen Klopps FC Liverpool gegen Benfica Lissabon und Nationalmannschafts-Rückkehrer Julian Weigl treffen.

Real gegen Angstgegner Chelsea - Premiere zwischen City und Atletico

Titelverteidiger FC Chelsea trifft in der Neuauflage des Halbfinals von 2021 auf Real Madrid, das bislang noch keines der fünf Pflichtspiele gegen die Blues gewinnen konnte. In einem weiteren englisch-spanischen Duell spielt Manchester City gegen Atletico Madrid - diese Begegnung wird erstmals ausgetragen. Die Sieger dieser beiden Paarungen treffen im zweiten Halbfinale aufeinander.

Als Losfee in Nyon fungierte Mikael Silvestre, Champions-League-Sieger 2008 mit Manchester United und ehemaliger Verteidiger von Werder Bremen.

Die Hinspiele des Viertelfinals werden am 5. und 6. April ausgetragen, die Rückspiele am 12. und 13. April. Die Halbfinals finden am 26. und 27. April (Hinspiele) und 3. und 4. Mai (Rückspiele) statt, das Finale steigt am 28. Mai in Paris.

