Bayern trifft auf Rekordsieger, Hoffenheim auf Titelverteidiger

Die Gruppen in der Champions League der Frauen stehen fest. Bayern München, der VfL Wolfsburg sowie die TSG Hoffenheim treffen auf einige Hochkaräter.

Am Montag erfolgte die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Mit dabei sind aus deutscher Sicht Meister Bayern München, Vizemeister Wolfsburg sowie die TSG Hoffenheim, die sich in zwei Vorrunden für die weitere Teilnahme qualifizieren konnte und ihr Debüt in der Königsklasse gibt.

Wolfsburg gegen Chelsea - "ein echter Klassiker"

Die Wölfinnen sind in Gruppe A vertreten - gemeinsam mit Chelsea, Juventus Turin sowie Servette Genf. "Wir freuen uns auf eine sehr attraktive Gruppenphase, in die wir mit dem klaren Ziel gehen, zum zehnten Mal in Folge das Viertelfinale zu erreichen", wird Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter der VfL-Frauen, in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Insbesondere mit Blick auf die zahlreichen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mit italienischen Wurzeln wird das Gastspiel von Juventus Turin ein Highlight im AOK Stadion sein. Darüber hinaus freuen wir uns auf ein weiteres Wiedersehen mit Pernille Harder und dem insgesamt fünften Duell mit dem FC Chelsea - ein echter Klassiker in diesem Wettbewerb. Gespannt bin ich auch auf die Partie gegen Servette Genf, schließlich treffen wir zum ersten Mal überhaupt in der Champions League auf ein Schweizer Team."

Champions-League-Neuling Hoffenheim trifft auf Titelverteidiger

Auch die anderen beiden Bundesliga-Teams treffen auf Hochkaräter. Hoffenheim in Gruppe C auf Arsenal, den dänischen Meister HB Koge sowie Titelverteidiger Barcelona. Das sei eine Gruppe, "in der wir nichts zu verlieren haben", wird Trainer Gabor Gallai auf der Vereinswebseite zitiert. "Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderungen und wollen das einfach genießen. Es ist toll, dass wir uns mit solchen Gegnern messen dürfen und bald Barcelona und Arsenal in Hoffenheim auflaufen werden."

Der FC Bayern München bekommt es in Gruppe D mit BK Häcken, Benfica Lissabon sowie Rekordsieger Olympique Lyon zu tun. Die Gruppe B ist die einzige ohne deutsche Vertretung (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Breidablik, WFC Charkiw).

Die Spieltage der Gruppenphase sind für den 5./6. sowie 13./14. Oktober, den 9./10. und 17./18. November sowie 8., 9., 15. und 16. Dezember angesetzt. Die jeweils beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale, der restliche Turnierverlauf wird am 20. Dezember ausgelost. Alle Begegnungen werden live auf DAZN übertragen.