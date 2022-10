Bayern trifft auf Barça - Machbare Lose für Wolfsburg

Der FC Bayern bekommt es in der Gruppenphase der Frauen-Champions-League mit Vorjahresfinalist FC Barcelona zu tun. Der VfL Wolfsburg dürfte mit seinen Gegnern leben können.

Im Vorjahr hatte der FC Barcelona unter anderem über die TSG Hoffenheim und den VfL Wolfsburg das Champions-League-Finale erreicht. Und auch in diesem Jahr kommt auf die Katalaninnen ein deutscher Gegner zu.

Der FC Bayern zog bei der Auslosung der Gruppenphase am Montagmittag in Nyon aus dem schweren ersten Topf Barça um die derzeit verletzte Weltfußballerin Alexia Putellas. Immerhin gingen die Münchnerinnen so - anders als 2021/22 - Titelverteidiger Olympique Lyon in der Vorrunde aus dem Weg.

Außerdem trifft der deutsche Vizemeister in der Gruppe D auf den FC Rosengard aus Schweden, bei dem mit Bianca Schmidt, Rebekka Knaak, Gina Chmielinski und Stefanie Sanders ein deutsches Quartett unter Vertrag steht, und wie schon im Vorjahr auf Benfica. Damals hatte es 0:0 und 4:0 aus FCB-Sicht geheißen.

Wolfsburg gegen Neuling Roma - Chelsea gegen PSG und Real

Der VfL Wolfsburg hat eine vergleichsweise einfache Gruppe erwischt. In der Staffel B bekommt es der Meister und Bundesliga-Spitzenreiter mit dem tschechischen Titelträger Slavia Prag, dem österreichischen Meister SKN St. Pölten und Gruppenphasen-Debütant AS Rom zu tun. St. Pölten hatte sich in der Qualifikation erst nach Verlängerung gegen Pallokissat Kuopio aus Finnland durchgesetzt (1:0/2:2).

zum Thema Die vier Gruppen in der Übersicht

Am prominentesten besetzt ist wohl die Gruppe A um Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid, in der Neuling KS Vllaznia Shkoder aus Albanien krasser Außenseiter ist. Auch die Gruppe C mit Lyon, Arsenal, Juventus und dem FC Zürich verspricht spannende Duelle.

Die Gruppenphase läuft vom 19. Oktober bis 21. Dezember, auch während der Männer-WM in Katar wird also gespielt. Die Viertel- und Halbfinalpaarungen werden am 20. Januar (13 Uhr) ebenfalls in Nyon ausgelost. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni in Eindhoven statt.

jpe