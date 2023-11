Bayern-Trainer Straus vor CL-Start: "Wir haben die schwierigste Gruppe"

Zum Auftakt der Champions League trifft der FC Bayern auf die AS Rom. Der italienische Meister gewann bisher jedes Liga-Spiel - und hat so manche Spielerin mit bayerischer Vergangenheit in seinen Reihen.

Alexander Straus und der FC Bayern starten am Mittwoch in die Champions League. IMAGO/Eibner

Am Mittwochabend ist es so weit: Bayern München startet in die diesjährige Champions-League-Saison. Die Münchnerinnen sind als Deutscher Meister der Vorsaison direkt für die Gruppenphase qualifiziert und musste nicht den Weg über die Qualifikation gehen, auf dem Vizemeister VfL Wolfsburg bereits scheiterte. Eintracht Frankfurt indes hat seine Qualifikationsspiele unbeschadet überstanden und tritt am Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) beim schwedischen Klub FC Rosengard an.

Bayern München darf mit einem Heimspiel beginnen. Der italienische Meister AS Rom ist am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zu Gast auf dem Bayern-Campus. Die Partie wird zum Wiedersehen mit alten Bekannten: Mittelfeldspielerin Laura Feiersinger (2011 bis 2018) , Verteidigerin Saki Kumagai (2021 bis 2023) sowie Torhüterin Tinja-Riikka Korpela (2014 bis 2017) haben schon in München gespielt. Bayern-Kapitänin Glodis Viggosdottir freut sich besonders auf ihre ehemalige Mitspielerin Kumagai: "Nach der Auslosung haben wir gleich Nachrichten geschrieben", erzählt die Isländerin. „Wir warten schon seit einer Weile auf die Champions League und wollen nun einen guten Start hinlegen."

Neben Rom warten PSG und Ajax - "Es wird eine große Herausforderung"

Aktuell belegt die AS Rom mit 21 Punkten aus sieben Partien Platz 1 der Serie A femminile vor Juventus Turin. "AS Rom hat eine gute Mannschaft. Es wird ein hartes Spiel. Die italienische Liga wächst sehr schnell. Sie haben gute Spielerinnen und entwickeln sich hervorragend", hat Bayern-Coach Alexander Straus beobachtet.

In Champions-League-Gruppe C sind neben der AS Rom auch Paris St. Germain und Ajax Amsterdam am Start. "Wir haben die schwierigste Gruppe mit wirklich sehr guten Teams", sagt Straus. Der FC Bayern gehe "mit viel Vertrauen in die Spiele. Es wird eine große Herausforderung. Aber hoffentlich stellen wir die Gegner ebenfalls vor Herausforderungen."

Am 23. November muss der Bundesliga-Tabellenführer bei Paris St. Germain antreten. Am 14. Dezember empfängt der FC Bayern die Niederländerinnen von Ajax Amsterdam. Das Rückspiel ist für den 20. Dezember terminiert.