Bayern-Trainer Scheuer sieht "größeren Druck bei Wolfsburg"

Erster gegen Zweiter - und das zwischen schweren Aufgaben in der Champions League: Am Samstag treffen Bayern München und der VfL Wolfsburg im Topspiel der Frauen-Bundesliga aufeinander.

Der eine sieht den Druck beim Gegner, der andere die Favoritenrolle. Jens Scheuer, Trainer der Münchner Bayern, und Tommy Stroot, Coach des VfL Wolfsburg, rückten die Verhältnisse im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Primus FCB und Verfolger VfL zurecht. "Ich sehe den größeren Druck bei unseren Gästen. Das Spiel ist richtungweisender für Wolfsburg als für uns. Sollte der VfL verlieren, wäre er schon fünf Punkte zurück. Das wäre eine Hausnummer", sagte Scheuer vor dem Duell auf dem Bayern-Campus an diesem Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Für Stroot sind die Münchnerinnen im Kräftemessen der beiden besten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre der "klare Favorit". Meister Bayern sei "einen Schritt weiter als wir, dennoch rechnen wir uns was aus". Ein Schritt weiter heißt im Tabellenbild: zwei Punkte Vorsprung. Die Bayern sammelten in sieben Spielen 18 Zähler, verloren nur durch zwei späte Gegentore bei Eintracht Frankfurt (2:3). Wolfsburg ist Zweiter mit 16 Punkten.

Hohe Leistungsdichte in der Liga

Remis in Turin: Tommy Stroot. imago images/Sports Press Photo

Angesichts des engen Vorderfeldes der Liga - die Top 6 trennen ganze drei Punkte - sind sich alle einige: Eine Vorentscheidung in der Meisterschaft wird an diesem Samstag noch nicht fallen. Die hohe Leistungsdichte sei, so Scheuer, gut für den deutschen Frauenfußball. Allerdings sei ihm nur wichtig, "dass wir an Eins stehen".

Sowohl seine Spielerinnen als auch die des Niederländers Stroot gehen mit möglicherweise schweren Beinen ins Spiel. Deshalb, so Stroot, wisse er nach dem 2:2 bei Juventus Turin nicht genau, "was man bekommt". Scheuer, dessen Team am Mittwoch 1:2 in Lyon verlor, forderte seine Mannschaft angesichts der Strapazen auf, "die Kräfte zu bündeln und alles reinzuwerfen".

Benkarth: "Da kommt mit Sicherheit ein starker Gegner"

Bayern-Torfrau Laura Benkarth gesteht im Interview mit dfb.de: "Im Moment gibt es keine Zeit zum Ausruhen. Es sind harte Wochen und harte drei Spiele." Doch der Spaßfaktor sei groß und die Belastung beim Gegner ebenso hoch. Trotz des Umbruchs bei den Wölfinnen weiß die 29-Jährige: "Nach wie vor haben sie eine hohe Qualität im Kader mit vielen Nationalspielerinnen. Da kommt mit Sicherheit ein starker Gegner auf uns zu."