"Bayern-Trainer Scheuer hat Schüller ihrer größten Stärke beraubt"

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers mit dem Frauenfußball. Diesmal bewertet sie die deutschen Leistungen in der Champions League sowie das glasklare Bundesliga-Topduell.

Was war das für eine Woche für den Frauenfußball! Selten hat es in Europa so eine Begeisterung gegeben. 93.553 Zuschauer sahen in Barcelona das Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid. Neuer Weltrekord! Und im Halbfinale fordert der VfL Wolfsburg nun den Titelverteidiger aus Spanien.

Auch der VfL war glücklich. Nicht nur über den Einzug ins Halbfinale nach dem 1:1 und 2:0 gegen den FC Arsenal, sondern auch über mehr als 11.000 Zuschauer in der Volkswagen-Arena. Zur Partie gegen Barcelona kommen bestimmt noch einige Zuschauer mehr. Gegen Arsenal überzeugte der Bundesliga-Tabellenführer und war sehr effektiv. Ich habe mit so einer Dominanz ehrlicherweise nicht gerechnet. Die Mannschaft von Tommy Stroot hat sich in der Wintervorbereitung gefunden, tritt in der Rückrunde als starkes Team auf und überzeugt jetzt auch mit gutem Fußball.

Der deutsche Fußball muss sich leistungsmäßig nicht verstecken

Auch die Bayern haben mich in der Champions League überzeugt - trotz des Ausscheidens gegen Paris Saint-Germain. Am Ende hat es aber wieder nicht gereicht, einen "Großen" über zwei Spiele zu schlagen und ins Halbfinale einzuziehen. Das Rückspiel in Paris war mit das Beste, was ich von den Bayern seit langem gesehen habe, und das Weiterkommen hätte ich ihnen nach den beiden Partien (1:2 und 2:2 nach Verlängerung) gegönnt. Auch für den deutschen Frauenfußball wäre es ein noch besseres Zeichen gewesen, wenn beide deutschen Teams ins Halbfinale eingezogen wären.

Verena Schweers (hier links neben Lena Goeßling) spielte während ihrer Karriere für beide deutsche Top-Klubs. imago images / Kirchner-Media

Leistungsmäßig muss sich der deutsche Fußball allerdings nicht verstecken. Die beiden englischen Vertreter Arsenal und Chelsea (schon in der Gruppenphase ausgeschieden) haben mich persönlich enttäuscht. Beide wurden von Wolfsburg verdient aus der "Königinnen-Klasse" geworfen. Es bleibt Fakt: In England wächst der Frauenfußball rasant - im Champions League-Halbfinale sind aber alle englischen Vertreter raus.

Sportlich ist Deutschland wettbewerbs- und konkurrenzfähig, leider fehlt hier noch der richtige Push, die konstante Entwicklung und ein nachhaltiges Interesse am Frauenfußball. Wie in meinen Kolumnen immer wieder beschrieben, beginnt es bei den fehlenden Strukturen im DFB, einer fehlenden Medienpräsenz und nachhaltiger Unterstützung durch die Männer-Klubs.

Ein Titel muss für Bayern drin sein - alles andere wäre ein Rückschritt

Nach den Viertelfinalspielen in der Champions League folgte am vergangenen Sonntag schon das Topspiel in der Frauen-Bundesliga - das vorentscheidende Spiel im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Nach Bayerns Meistersaison und der eher bescheidenen Vorrunde des VfL Wolfsburg war ich mir sicher, dass München wieder Meister wird. Die Wölfinnen waren am Sonntag aber in jeder Phase präsenter und bissiger in den Duellen. 6:0 war ja auch mehr als deutlich! Bayern wirkte platt, angesichts der dünnen Personaldecke und des Spiels in Paris sicherlich auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber es war dennoch das Spiel um die Meisterschaft - und Bayern chancenlos.

FCB-Trainer Jens Scheuer ließ seine beste Stürmerin Lea Schüller im Mittelfeld auflaufen, obwohl er mit Viviane Asseyi und Lineth Beerensteyn zwei gelernte Mittelfeldspielerinnen im Aufgebot hatte. So beraubte Scheuer seine Mannschaft Schüllers größter Stärke: das Toreschießen. Ein schwacher Auftritt der Bayern, die im Kampf um die Meisterschaft nun nicht mehr eingreifen können. Auch in der Champions League reicht es nicht für die Top 4.

Am Ende bleibt ihnen nur noch der DFB-Pokal, am Ostersonntag gibt es dort die Möglichkeit zur Revanche. Im Halbfinale geht es wieder gegen den VfL Wolfsburg, dieses Mal aber am Bayern-Campus. Ein Titel muss für Bayern mit dieser Kaderqualität drin sein! Alles andere wäre für die Verantwortlichen des Klubs sehr enttäuschend und ein Rückschritt in der Entwicklung des Teams.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.