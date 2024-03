Bayern-Torwart Neuer erreicht einen Rekord

Tore verhindern gegen die besten Fußballer Europas: Seit Jahren ist das die Hauptaufgabe von Torwart Manuel Neuer in der Champions League. Das kann er sehr gut. Am Dienstagabend ließ Neuer schon zum 57. Mal in einem kompletten Spiel keinen Ball rein. Der FC Bayern München gewann nämlich mit 3:0 gegen die italienische Mannschaft Lazio Rom.

Mit seinem 57. Spiel ohne Gegentor stellte neuer einen Rekord in der Champions League ein. Er zog mit Iker Casillas gleich. Der hat übrigens schon 2020 aufgehört, Bälle zu halten. Der Spanier brauchte 177 Spiele für den Rekord. Neuer erreichte ihn in nur 136 Spielen. Im nächsten Spiel in der Champions League kann der Münchner Kapitän zum alleinigen Rekordhalter werden.

Durch den Sieg am Dienstag zogen die Bayern ins Viertelfinale ein. Das findet schon im April statt. In dem Turnier spielen nur die besten Vereine Europas mit. Am 15. März ist die Auslosung für die nächste Runde. Dann weiß Neuer, gegen welche Mannschaft er den alleinigen Rekord aufstellen könnte. Auch für den FC Bayern München war der 3:0-Sieg ganz wichtig. In der Liga hat der deutsche Meister zuletzt nämlich enttäuscht.