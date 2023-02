Bayern-Torhüterin Grohs verlängert: "Unglaubliche Entwicklung"

Maria Luisa Grohs musste in der Vergangenheit viele Rückschläge wegstecken. Jetzt wurde die 21-jährige Torfrau des FC Bayern belohnt und hat einen neuen Vertrag unterschrieben.

Der FC Bayern München und Maria Luisa Grohs haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Die Nummer 1 der Münchnerinnen hat bis 2025 unterschrieben. "Mala strahlt eine extreme Ruhe auf dem Platz aus, sie ist sehr selbstsicher und eine smarte Persönlichkeit. Sie ist eine Torhüterin mit vielen Qualitäten, ist aber auch noch jung und entwickelt sich weiter", kommentiert Bianca Rech, Sportliche Leitung der FC Bayern Frauen.

Vor allem in der vergangenen Saison hat Grohs gezeigt, dass sie auch mit Rückschlägen umzugehen weiß. Nach Pfeifferschem Drüsenfieber, einer Corona-Infektion und anschließender Herzmuskelentzündung hat sich die 21-Jährige zurück gekämpft. Mittlerweile stand Grohs bereits in 24 Pflichtspielen der Frauen-Bundesliga, des DFB-Pokal sowie der Champions League zwischen den Pfosten.

"Dass alles so funktioniert, hätte ich nicht gedacht"

"Ich wusste, dass ein langer Weg mit viel harter Arbeit vor mir liegt. Dass alles so funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Deswegen bin ich umso glücklicher damit", blickt Grohs zurück und hat Ziele: "Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein, das treibt mich an. Wir haben die Möglichkeit, unter besten Bedingungen jeden Tag an uns zu arbeiten, das macht mir persönlich sehr viel Spaß."

"Mala hat beim FC Bayern eine unglaubliche Entwicklung genommen. Gerade im letzten Jahr ist sie sehr stark aus der Vorbereitung gekommen und hat sich ihren Platz im Tor erkämpft. Wir sind davon überzeugt, dass sie die Qualitäten hat, eine sehr gute Torhüterin zu werden, das hat sie in der Vergangenheit bereits gezeigt", glaubt Rech.

Grohs war 2019 vom VfL Bochum nach München gewechselt und kam zunächst in der 2. Bundesliga zum Einsatz, ehe sie den Sprung in die Bundesliga und zur Nummer 1 schaffte.