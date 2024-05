Bayern testen Anfang August in Seoul gegen Spurs

Der FC Bayern München wird während seiner Asienreise in diesem Sommer in Südkorea ein Spiel gegen Harry Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur bestreiten. Es ist der erste von gleich zwei Vergleichen mit den Londonern.

Die Partie findet nach Angaben des deutschen Rekordmeisters und Tabellendritten der am Samstag abgeschlossenen Spielzeit am 3. August im WM-Stadion von Seoul statt, das 67.000 Zuschauer fasst. Das Testspiel in der Saisonvorbereitung ist Teil der "Coupang Play Series" in Kooperation mit Bayern-Partner Audi.

Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Min-Jae Kim genießt der FC Bayern in Südkorea eine wachsende Popularität. Für Tottenham, das am Sonntag nach einem 3:0-Erfolg in Sheffield auf Abschlussplatz 5 der Premier League ins Ziel kam, spielt in Heung-Min Son ebenfalls ein Top-Spieler aus Südkorea. Der Besuch in dem Land ist eine Premiere für die Bayern, die zuvor schon vier Mal im Sommer in Asien und fünf Mal in den USA zu Gast waren.

Das koreanische Unternehmen Coupang, einer der größten Einzelhändler in Asien, wird ab der Saison 2024/25 offizieller und exklusiver TV-Partner der Bundesliga in Südkorea.

Erstes von zwei Duellen

Das Duell mit den Spurs ist das erste von zwei Aufeinandertreffen der beiden Klubs binnen weniger Tage. Am 10. August duellieren sich die Teams abermals, dann an alter Wirkungsstätte von Bundesliga-Torschützenkönig Kane im Stadion der Londoner.

Trainer der Spurs ist der Australier Ange Postecoglou, wer die Bayern in diesen beiden Spielen coacht, ist nach dem Abschied von Thomas Tuchel noch nicht bekannt.