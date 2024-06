Bayern-Talent Scholze verlängert und schließt sich Verl an

Der SC Verl treibt die Kaderplanung weiter voran und hat sich mit einem deutschen U-19-Nationalspieler verstärkt. Von Bayern München II schließt sich Max Scholze den Ostwestfalen auf Leihbasis an.

Am 22. Mai debütierte Max Scholze in der deutschen U-19-Nationalelf beim Testspiel in Dänemark (1:5), vier Tage zuvor hätte es beinahe auch schon mit dem Debüt in der Bundesliga geklappt. Zwar hatte Thomas Tuchel den 19-Jährigen am 34. Spieltag erstmals in den Profikader berufen, eine Einwechslung des Rechtsverteidigers blieb beim 2:4 in Sinsheim aber aus.

Die Verantwortlichen des SC Verl scheint Scholze allerdings vor allem mit seinen Auftritten in der Zweitvertretung des FC Bayern überzeugt zu haben, kam er doch trotz seines jungen Alters in 30 von möglichen 34 Regionalligapartien zum Zug. Neben fünf Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga standen zudem auch vier weitere in der Youth League zu Buche.

Verl freut sich auf "extrem talentierten Spieler"

"Max ist ein extrem talentierter Spieler mit einer hervorragenden Ausbildung. Er ist laufstark, technisch versiert und liefert gefährliche Flanken. Die 3. Liga ist jetzt genau der richtige Schritt für Max. Wir sind sehr zufrieden, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen", freut sich Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange über den Neuzugang - auch wenn dessen langfristige Zukunft wohl nicht in Ostwestfalen liegt.

Wie Stammverein Bayern München im Zuge des Transfers nämlich verkündete, hat der der 19-Jährige sein bestehendes Arbeitspapier bei den Amateuren bis 2027 verlängert.

Jochen Sauer, der als Direktor Nachwuchsentwicklung für die Münchner tätig ist, zeigte sich in der Pressemitteilung stellvertretend "sehr zufrieden" mit Scholzes Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Zuletzt habe Scholze "als U-19-Spieler bereits konstant gute Leistungen bei unseren Amateuren abgeliefert, jetzt ist es an der Zeit für die nächste Herausforderung im Profifußball", so Sauer weiter.