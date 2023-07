Bayern-Talent Cuni wechselt in die Serie A

Den FC Bayern verlässt ein weiteres Talent: Marvin Cuni (21), der sich durch die Jugendmannschaft am Campus gearbeitet hatte und seit 2020 verliehen wurde, entschied sich nun für einen Transfer in die Serie A zum Zweitligameister und Aufsteiger Frosinone Calcio.

Seit 2012 war er beim FC Bayern, setzte sich dort in der Jugend durch, suchte dann im Erwachsenenbereich nach Spielpraxis. Erst per Leihe zu Sonnenhof Großaspach, dann beim SC Paderborn - und in der abgelaufenen Saison spielte Marvin Cuni für den Drittligisten Saarbrücken. Dort absolvierte er 35 Partien, erzielte 13 Tore, bereitete vier weitere vor. Durch diese Leistungen rückte er in dieser Transferperiode in den Fokus mehrerer Klubs - in Deutschland wie im Ausland.

So hatte sich aus der Bundesliga Werder Bremen nach dem 21-Jährigen erkundigt, aus der 2. Liga der Karlsruher SC sowie Eintracht Braunschweig. Auch eine Anfrage aus Frankreichs Ligue 1, von Clermont, gab es. Entschieden aber hat sich der 1,88 Meter große Mittelstürmer nun für einen Wechsel in die Serie A. Zum Aufsteiger Frosinone Calcio, dessen neuer Trainer Eusebio di Francesco einst eine selbige Überraschung vollbrachte, als er Sassoulo Calcio 2012/13 zum Zweitligameister machte und aufstieg.

Chef-Coach di Francesco formt und fördert gerne junge Spieler. Auch Cuni soll dort eine wichtige Rolle einnehmen und seinen Beitrag in der ersten Serie-A-Saison leisten. Für den in Freising bei München geborenen Angreifer soll es das nächste Kapitel auf seiner Entwicklungsreise werden. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Cuni wird einen Vertrag über zwei Jahre plus Option unterschreiben.