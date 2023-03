Bayern-Stürmer Tel fällt vorerst aus

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern vor dem Topspiel gegen Dortmund: Mathys Tel steht vorerst nicht zur Verfügung.

Mathys Tel wird dem FC Bayern in den kommenden Spielen fehlen. Darüber informierten die Münchner am Donnerstagabend in einer knappen Mitteilung. Demnach hat sich der 17-jährige Angreifer bei der französischen U-19-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen.

Tel hatte in der Partie gegen Nordirland am vergangenen Mittwoch durchgespielt und die Vorlage zum 1:0-Sieg gegeben. Dem neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel wird er vorerst nicht zur Verfügung stehen - angefangen mit dem Bundesliga-Topspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Der Franzose war vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt, in 21 Pflichtspielen erzielte er bislang fünf Tore für die Münchner.